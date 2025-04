Dottoressa Alessandra, mio padre è stato sempre innamorato di mia madre, una coppia serena, senza nubi. Meno di un mese fa lei muore improvvisamente, sembrava non esserci più scopo di vita per mio padre, ogni giorno, lui era perso nel suo ricordo. Poi inizia ad andare in barca la domenica con gli amici, brinda, mangia, beve allegramente e posta le immagini sui social, io non vivo più con mio padre ma in altra città e vedo cosa fa in base ai suoi post ormai. Le ricordo, dottoressa, che lui è vedovo da un mese ma ha ripreso con il suo lavoro in giro a parlare ovunque della sua attività ed appare sempre sorridente, felice ed allegro. Se parla con me al telefono e sui social, lui scrive che fa tutto pensando a lei. Da un contatto comune che mi manda foto molto esplicite, vengo a sapere che mio padre, ogni domenica, si diverte in barca con quattro ragazze, privilegiando le straniere molto audaci sessualmente parlando visto che lui se ne fa due alla volta e vuole avere le due di scorta per la sera ed ho saputo anche che lui si divertiva anche quando mamma era viva.

Io invece ero rimasta all’immagine di mio padre che ha scritto un libro su mia madre a tempo di record, per raccontare l’amore puro di tanti anni. Ma mi chiedo, dopo nemmeno un mese dalla morte della propria amata, è normale farsi ad ogni gita quattro ragazze sempre diverse salvo poi, in sede di eventi in cui lui parla della sua attività, ricordare l’amore per mia madre? Dottoressa, non trova immorale tutto questo?

Marzia da Anzola dell’Emilia.





Quello che hai scoperto su tuo padre è un classico esempio dell’antica arte maschile di vivere due vite perfettamente separate, con la maestria di un illusionista. Da un lato, l’amorevole marito e padre modello, scrittore di struggenti tributi d’amore; dall’altro, il festaiolo inarrestabile con una spiccata predilezione per le straniere… meglio se a gruppi di quattro, giusto per non rischiare la monotonia.

Sconvolgente? Ma no! Tanti uomini possiedono un talento innato per far coesistere realtà parallele senza che la coscienza si disturbi troppo. Non è solo questione di ormoni, è proprio un’arte: perché accontentarsi di un solo ruolo quando si può essere vedovo inconsolabile di giorno e sultano di notte?

Il dettaglio più delizioso? Il libro sulla tua mamma, scritto a tempo di record tra un’orgia e l’altra, come una struggente colonna sonora che accompagna il suo instancabile tour del piacere. Per lui, non c’è contraddizione: l’amore eterno è una cosa, il weekend in barca, un’altra. Sai com’è, il romanticismo non paga il conto dello champagne.

Certo, tradire la moglie appena defunta potrebbe sembrare (e lo è) leggermente fuori luogo, ma chi siamo noi per giudicare? La morale dice una cosa, gli istinti ne dicono un’altra e, tuo padre, ha chiaramente deciso di seguire la corrente… anzi, di cavalcarla, possibilmente con un paio di ragazze per volta.

Ora che hai visto il vero volto di tuo padre senza il filtro della fiaba, la scelta è tua: affrontarlo, riderci sopra, ignorarlo o farti venire un’ulcera. Ma una cosa è certa: il principe azzurro è solo un’illusione ben venduta e gli uomini “irreprensibili” sono semplicemente quelli che sanno nascondersi meglio.

Tuo padre ha scelto un modo piuttosto “creativo” di elaborare il lutto: ufficialmente vedovo inconsolabile, nella pratica, festaiolo instancabile. Il suo metodo? Un mix di prosecco, ragazze in bikini e “terapia d’ urto” per superare la perdita.

Insomma, più che immorale, il suo è un esempio di efficienza emotiva: perché soffrire quando si può “rimpiazzare” il dolore con un po’ di svago ben organizzato? È abbastanza certo che tuo padre non soffre così tanto per la mancanza di tua madre, mi sembra evidente.

Chiaro, non è tanto una questione di moralità assoluta, ma di rispetto. Ognuno è libero di vivere come vuole, ma c’è una certa discrezione che ci si aspetterebbe, soprattutto subito dopo la perdita di una moglie “amata”.

Il problema non è che si diverta, ma il tempismo e il contrasto tra l’immagine pubblica del vedovo affranto e la realtà delle sue domeniche in barca. Non è immorale di per sé, ma suona decisamente irrispettoso nei confronti di tua madre… e forse anche di chi gli crede ancora.





Chiunque può scrivere un messaggio privato alla dottoressa Alessandra Hropich su questioni sentimentali, al seguente link:

https://www.facebook.com/La-mia-Posta-del-cuore-104883382245294/