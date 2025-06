CASTELLAMONTE – Il Gruppo Alpini ha festeggiato i 95 anni (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – Il Gruppo Alpini “M.d’Oro al V.M. Marcello Piccoli” di Castellamonte ha compiuto 95 anni. Una bella festa per celebrare un traguardo di gran valore, che si è tenuta ieri, domenica 29 giugno 2025.

Una mattinata molto partecipata, con l’Alzabandiera e il corteo che ha sfilato per le vie della città, accompagnato dalla Fanfara. Dopo gli onori in Largo Talentino, all’Alpino Medaglia d’Oro Ferruccio Talentino e la celebrazione della Santa Messa, il corteo ha proseguito ai monumenti di piazza Vittorio Veneto, dove si sono tenuti i saluti delle Autorità.

“Sono veramente felice – ha dichiarato il Capogruppo degli Alpini castellamontesi, Aldo Lorenzatto – è andato tutto benissimo. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in questi giorni di festa.”

Il Gruppo Alpini di Castellamonte è sempre molto attivo per i servizi richiesti dal Comune, la Raccolta alimentare e tutto ciò che possa essere di sostegno e aiuto alla popolazione. Inoltre è presente nelle scuole per trasmettere i valori degli Alpini e per aiutare dove c’è necessità.

La giornata di festa si è conclusa con il momento conviviale.

------------------------------------------------------------------------------