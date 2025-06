RIVAROLO CANAVESE – La città è pronta per la “Notte di Suoni e Sapori…E Notte dei Saldi” (VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Torna, sabato 5 luglio 2025, il tanto atteso evento dell’estate rivarolese: la “Notte di Suoni e Sapori….e Notte dei Saldi”, organizzato dalla Pro Loco di Rivarolo, con il patrocinio della Città di Rivarolo Canavese, Regione Piemonte, U.n.p.l.i. (Unione Nazionale Pro loco d’Italia), Duc Vivi Rivarolo, in collaborazione con Ascom e con i commercianti e le aziende della Città.

Un evento che, fin dalla nascita, il 2007, ha sempre attratto moltissime persone sia dal territorio canavesano che da fuori porta.

La particolarità che ha da sempre caratterizzato la kermesse, è la presenza delle altre Pro Loco del territorio, oltre alla sinergia che coinvolge diversi enti, associazioni e realtà cittadine.

Inoltre, da qualche anno, l’area dell’evento si è ampliata trasformando buona parte del centro in pedonale per quella sera. Un modo di vivere la città, diverso dal solito.

Buona musica con la dislocazione di 15 punti musicali, buon cibo con le Pro Loco, giochi e divertimento.

Quest’anno resterà aperta anche la Biblioteca che coinvolgerà i bambini con letture, nella zona esterna. Sarà presente il mercatino degli hobbisti e artigiani, ci saranno i giocolieri, i giochi di un tempo, le esposizioni di trattori e vespe.

I negozi resteranno rigorosamente aperti, perchè l’evento riveste particolare importanza proprio per l’apertura dei saldi.

“Desidero ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione dell’evento – ha dichiarato Claudio Vota, Presidente della Pro Loco, ai nostri microfoni – a partire dal direttivo Pro Loco, tutti i volontari, le ragazze del Servizio Civile, Cristina e Soukaina, l’Amministrazione Comunale e tutti i funzionari e impiegati del Comune, le associazioni, la Croce Rossa, la Polizia Locale, i Carabinieri…insomma…tutti, tutti coloro che hanno lavorato e che lavoreranno fino alla chiusura dell’evento per darci la possibilità di far vivere, e vivere, una serata magica”.

------------------------------------------------------------------------------