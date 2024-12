Dottoressa cara, finalmente ho trovato il coraggio di scriverle per avere un consiglio.

Sono il presidente di una società per azioni, me la passo bene economicamente ma sono stato lasciato da mia moglie, ora siamo separati legalmente con addebito per i miei tradimenti.

La società che presiedo vede la presenza di molte donne, le ragazze poi sono molto appetibili, belle e sensuali alcune, è inevitabile dunque che, durante le mie trasferte per lavoro, io non abbia resistito facendo sesso con qualcuna.

Ma mia moglie non avrebbe dovuto lasciarmi, le scappatelle non dovrebbero cancellare il matrimonio comunque celebrato con la mia signora. Ora sono tornato single ma ho il terrore di fare coppia fissa con un’altra perché non ho compreso come possa una moglie buttare all’aria un vincolo coniugale in nome delle scappatelle che, un uomo in trasferta può concedersi senza distruggere tutto.

Dottoressa, so che lei è abbastanza critica ed accetto il suo insindacabile e vero giudizio, mi prenda anche in giro se ritiene che io abbia detto qualcosa di risibile, essendo suo affezionato lettore, so che lo farà, tanto vale che glielo permetta io.

E comunque, un sentito grazie per questo spazio che lei offre a tutti noi per raccontarci. Davvero lodevole.

Aldo da Spinea





Non c’è bisogno che io ti prenda in giro, non è lo scopo della mia rubrica.

Di certo, non potevi pretendere di cornificare tua moglie a piacimento considerando il tradimento come giustificato dal fatto che le ragazze siano, per te appetibili e dunque a tua disposizione per le tue trasferte.

Personalmente, conobbi un professore universitario che mi chiese di sposarlo dicendomi anche lui che, il motivo per cui era divorziato, andava cercato nei suoi tradimenti con le giovani ragazze che frequentavano normalmente l’Università. Posso dirti che trovai molto buffo già il sentire un uomo che voleva avere una relazione con me mentre mi informava sul quanto lui fosse un cacciatore di donne e che l’università era il suo rifornimento di giovanissime da portarsi a letto, un professore che ammette una simile realtà, sa di soggetto meschino perché fa leva soprattutto sulla posizione di superiorità, dovuta al ruolo ricoperto, nei confronti di una studentessa.



Tornando a te, credo, che tua moglie, abbia provato sdegno per i tuoi tradimenti, non potevi di certo pretendere che lei fosse entusiasta delle tue scappatelle puntuali con le ragazze che gravitano nella società che presiedi.

Faresti meglio a non impegnarti nuovamente con nessuna nuova donna visto che poi le riservi un posto secondario nella tua vita, perché mai vuoi rendere infelice qualcun’altra?

Ti serve una presenza stabile in casa? Puoi sempre assumere una badante tanto più che, immagino, te la passi bene.

Perché sacrificare sempre una donna da mettere in un angolo della casa quando vai con tutte le altre che ti capitano?

Dovresti restare single, senza forzare la tua natura, avresti una vita molto più serena. Le scappatelle non dovrebbero diventare mai la regola se davvero si ha rispetto del proprio matrimonio, non puoi pretendere che una donna le accetti di buon grado e continui a ritenersi amabilmente tua moglie!





