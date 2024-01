CASTELLAMONTE – Domenica 28 gennaio inizia lo Storico Carnevale di Castellamonte (VIDEO)

- Advertisement -

CASTELLAMONTE – È iniziato il conto alla rovescia: domenica 28 gennaio 2024, aprirà i battenti lo Storico Carnevale di Castellamonte, organizzato dalla Pro Loco di Castellamonte e con un ricco e intenso programma.

DOMENICA 28 GENNAIO:

Ore 10: Ritrovo in piazza Martiri della Libertà per una breve sfilata dei personaggi in carica della scorsa edizione, accompagnati dal Re Pignatun, Giuseppe Tomaino, dalle 7 damigelle, dai 2 terzieri, dal clavario, alfieri, portabandiera, gonfalone, dame della città, Gruppo Contado Sbandieratori e Banda cittadina. Seguirà il raduno a Palazzo Antonelli per la presentazione delle damigelle, terzieri, clavario di questa edizione nonché del manifesto e del piatto della 70esima edizione dello Storico Carnevale di Castellamonte.

SABATO 3 FEBBRAIO:

Ore 20: Ritrovo dei figuranti in piazza Martiri della Libertà; sfilata per le vie del concentrico fino a Palazzo Botton; cerimoniale di presentazione dei Rioni, Contado di Castellamonte, Supremo Ordine, Bela Pignatera e Primi Consoli, personaggi e gruppi ospiti. Nomina e presentazione Bela Pignatera e Primo Console, intrattenimenti e rievocazioni storiche con giochi di fuoco a cura del Gruppo Storico Medioevale “Burgo Turris”. Al termine rinfresco al padiglione in piazza della Repubblica.

DOMENICA 4 FEBBRAIO:

Ore 15.30: Carnevale dei Bambini alla Rotonda Antonelliana (in caso di maltempo, nel padiglione); animazione e intrattenimento a cura del Gruppo La Pernakkia. Rinfresco.

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO:

Ore 21: Serata Teatrale, con una commedia brillante in italiano e piemontese, a cura della Compagnia Teatrale “I Trensema” presso il Teatro Parrocchiale.

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO:

Ore 20: Cena a base di paella (prenotazione obbligatoria Catering Ditta Venturino 375.6254938; oppure Wilma al 347.3236807 o Tony 347.5755286); spettacolo musicale a cura della Minibanda di Carema diretta dal Maestro Matteo Bosonetto e della Junior Band Alto Canavese diretta dal Maestro Emanuele Fontan. Presso il padiglione coperto.

VENERDI’ 9 FEBBRAIO:

Ore 20: Cena a tema “Polenta e merluzzo” (prenotazione obbligatoria al Catering Ditta Venturino 375.6254938; oppure Wilma al 347.3236807 o Tony 347.5755286)); la serata sarà allietata dall’Orchestra “Lorenzo e Ileana” con alla fisarmonica il castellamontese Cristian Torizzano. Presso il padiglione coperto.

SABATO 10 FEBBRAIO:

Ore 20: Cena di Carnevale libera a tutti presso il padiglione (prenotazione obbligatoria entro e non oltre martedì 6 febbraio al Catering Ditta Venturino 375.6254938; oppure Wilma al 347.3236807 o Tony 347.5755286); La serata sarà allietata da Fra Dj. Numerose sorprese tutte da scoprire.

DOMENICA 11 FEBBRAIO:

Ore 9: Raduno figuranti in piazza Martiri della Libertà. Sfilata per le vie del centro e rinfresco offerto dai personaggi.

Ore 10.30: Presentazione Re Pignatun in piazza Vittorio Veneto.

Ore 12.15: Benedizione e distribuzione dei fagioli grassi degli Storici Fagiolai nella Rotonda Antonelliana.

Ore 18 Santa Messa con la partecipazione dei figuranti presso la Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo.

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO

Ore 20.30 Super Tombola presso il Padiglione con premi con tutti.



MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO:

Ore 20.30 Da piazza del Mercato sfilata notturna dei gruppi storici e dei carri allegorici. Abbruciamento del Re Pignatun. Festa di chiusura del Carnevale nel padiglione.

