CIAC: la scuola dell’Open Day tutto l’anno!

Perché scegliere una scuola professionale? I motivi sono tanti e CIAC li rappresenta tutti: con le sue sedi a Ciriè, Ivrea e Valperga, è un punto di riferimento per il territorio canavesano.

Orientamento su misura, tutto l’anno

In CIAC crediamo che ogni ragazzo e ragazza abbia bisogno di trovare il proprio percorso, unico e personale. Per questo, l’orientamento è fondamentale: basta una telefonata per prenotare un incontro personalizzato con i nostri orientatori e orientatrici, che ti accompagneranno nella scelta del corso più adatto, in base alle tue passioni, attitudini e obiettivi futuri. Vuoi visitare la sede, vedere i laboratori, conoscere tutor e docenti? In CIAC l’open day è tutto l’anno: ti accogliamo su appuntamento, quando vuoi tu.

Percorsi formativi concreti, esperienze reali

I percorsi leFP (Istruzione e Formazione Professionale) sono gratuiti, triennali o quadriennali, e si concludono con un esame regionale che rilascia una qualifica professionale (dopo 3 anni) o un diploma professionale (al 4° anno), validi a livello nazionale ed europeo (EQF- Quadro Europeo delle Qualifiche).

Ogni corso prevede 990 ore annue tra materie culturali, insegnamenti tecnico-professionali, laboratori e stage in azienda, per una formazione completa e integrata.

I corsi, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e Regione Piemonte sono:



· Cucina – sede “Ferdinando Prat”, Ivrea

· Sala Bar – sede “Ferdinando Prat”, Ivrea

· Meccanica – sede “Carlo Ghiglieno”, Ivrea e “Pietro Cinotto”, Valperga

· Meccatronica – sede “Davide Negro”, Ciriè e “Pietro Cinotto”, Valperga

· Informatica – sede “Carlo Ghiglieno”, Ivrea

· Acconciatura – sede “Davide Negro”, Ciriè, sede “Ferdinando Prat”, Ivrea e “Pietro Cinotto”, Valperga

· Estetica – sede “Davide Negro”, Ciriè e “Pietro Cinotto”, Valperga

L’approccio è fortemente pratico: si impara sul campo, grazie a un costante affiancamento di un corpo docente esperto e motivato.

Le nostre imprese formative: il lavoro si impara… facendolo

In ogni sede CIAC abbiamo creato un’impresa formativa, ossia un contesto operativo reale nel quale le studentesse e gli studenti sperimentano ogni fase del lavoro, anche relazionale e gestionale:

· CIAC Stylist – salone di acconciatura, sede di Ciriè

· Morenica – ristorante didattico, sede di Ivrea

· Mecval – officina meccanica, sede di Valperga

Novità: la filiera tecnologico-professionale

A partire da settembre 2025, CIAC attiverà il nuovo percorso “4+2”, previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un’opportunità concreta per costruire un percorso personalizzato e flessibile, in linea con le richieste del mondo del lavoro e le proprie aspirazioni. I vantaggi?

Accesso diretto agli ITS Academy della filiera , ossia le scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma

, ossia le scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma Possibilità di proseguire all’università, con moduli aggiuntivi e superamento dell’Esame di Stato

Una scelta che guarda al futuro e che permette un rapido inserimento nel mondo del lavoro grazie alle competenze acquisite

Contatti e sedi CIAC

Sede di Ciriè – “Davide Negro”

Via Battitore, 82 – Ciriè (TO)

Tel: 011 9214534

Sede di Ivrea – “Ferdinando Prat” e “Carlo Ghiglieno”

Via Varmondo Arborio, 5 – Ivrea (TO)

Tel: 0125 1865420

Sede di Valperga – “Pietro Cinotto”

Via Mazzini, 80 – Valperga (TO)

Tel: 0124 616298

Sito web: www.ciacformazione.it

Seguici su Facebook, Instagram, LinkedIn: @ciacformazione