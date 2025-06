CUORGNÈ – Si scaldano i motori per il Cuorgnè MotorShow 2025 (VIDEO)

CUORGNÈ – Grande fermento per la nuova edizione del Cuorgnè MotorShow, organizzato dal Team Fast Drivers, con il patrocinio del Comune di Cuorgnè e della Regione Piemonte, in programma per questo fine settimana: sabato 7 e domenica 8 giugno2025.

Nell’area del Ponte Vecchio, verrà tracciata per il secondo anno consecutivo la pista per i l Drift e il Rally. L’evento, che per dieci anni si è tenuto a Busano, dal 2024, essendo notevolmente cresciuto, si è trasferito a Cuorgnè. Una kermesse che ha saputo prendere “piede” attirando sempre più persone, tra appassionati di motori e non.

Di grande rilievo anche la connotazione solidale dell’evento: il ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa e all’Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari di Cuorgnè.

Il ricco programma delle due giornate, partirà sabato alle 13.30, con il Taxi Drift attivato per la raccolta fondi. Alle 18 si terrà l’inaugurazione con il taglio del nastro, alla presenza delle autorità. Speaker d’eccezione dell’evento è Massimo Grosso.

Alle 20 aprirà lo Street Food, mentre alle 21 partirà la Manifestazione notturna Motor Show, fino alla chiusura, alle 23.45.

Domenica 8 giugno si inizierà alle 9 con il Motor Show (auto da rally, drift, prototipi con spettacoli per tutta la giornata. Alle 12.30 aprirà lo Street Food. La manifestazione si chiuderà alle 18.30.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Per informazioni: Francesco 333.4012425; Simone 339.8666610 o scrivere a teamfastdivers@gmail.com

In programma la diretta live streaming dei due giorni con interviste sul posto a cura di ObiettivoNews (Bersini Comunicazione).