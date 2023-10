CUORGNÈ – Conferita la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense (FOTO E VIDEO)

CUORGNÈ – È stata conferita la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito Italiano. La cerimonia si è tenuta ieri, domenica 8 ottobre 2023, presso l’ex Manifattura, in un auditorium affollatissimo, a partire dai numerosi Sindaci e amministratori dei Comuni canavesani accorsi per l’occasione.

Il Colonnello Alberto Autunno ha ricevuto il riconoscimento “alla Brigata Alpina più amata d’Italia”, consegnata direttamente dal Sindaco Giovanna Cresto e dall’Assessore alla Cultura Laura Ronchietto, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“C’è un legame storico tra le Penne Nere e la nostra città. – Ha dichiarato il Sindaco Cresto – Gli Alpini, da sempre, rappresentano un esempio concreto di solidarietà. Si distinguono per i valori che vanno a difendere: senso del dovere, attaccamento alle tradizione, amore per la Patria, la solidarietà tra commilitoni e il perseguimento di questi valori anche quando sono in congedo. Se dovessi descrivere gli Alpini con una parte del corpo, non avrei dubbio: li accomunerei alle mani. Le mani che aiutano chi fatica nella salita, che scavano nella roccia e nel ghiaccio chi è in difficoltà, o mani che semplicemente abbracciano in un momento di gioia o dolore.”

Giovanni Bertotti, storico cuorgnatese ha raccontato la vita del cuorgnatese Giuseppe Perrucchetti, ideatore e fondatore del Corpo degli Alpini.

Al termine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, diretta dal Maestro Luogotenente Marco Calandri, ha emozionato tutti con l’esecuzione di una serie di brani, tra cui l’Inno degli Alpini e l’Inno d’Italia, seguiti dagli applausi scroscianti della platea.