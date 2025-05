CUORGNÈ – Quasi 400 presenze al Salone dell’Orientamento Scolastico 2025

CUORGNÈ – Si è tenuto a Cuorgnè, presso il Centro Fiere della Manifattura a Cuorgnè, il Salone dell’Orientamento Scolastico. L’iniziativa è stata un successo, registrando quasi 400 presenze.

I ragazzi accompagnati dai genitori sono arrivati da tutto il Canavese per incontrare i referenti delle scuole superiori e le agenzie formative del territorio.

Il salone è stato organizzato dalla Città di Cuorgnè tramite il progetto Obiettivo Orientamento della Regione Piemonte.

“Siamo soddisfatti del successo del Salone, – dichiara l’Amministrazione Comunale – e lo riproporremo il prossimo anno, nello stesso periodo. Novità di quest’anno sono stati due workshop per genitori utili a supportare i ragazzi nella scelta dell’indirizzo scolastico più adatto”.

