CUORGNÈ – Successo per l’edizione 2025 del Cuorgnè MotorShow (VIDEO)

CUORGNÈ – L’edizione 2025 del Cuorgnè MotorShow, organizzato dal Team Fast Drivers, con il patrocinio del Comune di Cuorgnè e della Regione Piemonte, è stato un successo. Numerose macchine sono scese in pista per una due giorni indimenticabili. Motori rombanti e tanto divertimento nell’area del Ponte Vecchio.

Non poteva certo mancare la solidarietà: difatti il ricavato del Taxi Drift, organizzato la domenica pomeriggio, è stato devoluto alla Croce Rossa e ai Vigili del Fuoco tramite l’associazione Civici Pompieri Città di Cuorgnè 1892.

Tanta gente è accorsa per vedere lo spettacolo offerto da piloti di calibro, sia in notturna, il sabato sera, sia in modalità diurna la domenica pomeriggio.

Una bella kermesse, riuscita come sempre, che ha alle spalle, prima delle due in Cuorgnè, ben dieci edizioni a Busano. Una manifestazione apprezzatissima qui in Canavese, che, sicuramente tornerà il prossimo anno!