VALDIERI (CN) – Ritrovata la salma di un alpinista disperso nella zona del Monte Argentera

VALDIERI (CN) – È stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 ottobre 2022, la salma di un alpinista residente a Roma disperso da ieri nella zona del Monte Argentera nel comune di Valdieri (CN).



Le ricerche erano scattate in serata e poi sono riprese questa mattina intorno alle 7.30 dopo che i famigliari ne hanno denunciato il mancato rientro. Gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, volando a turno, con a bordo uno strumento per la localizzazione degli apparati telefonici, hanno trasportato le squadre in quota e hanno effettuato ampie perlustrazioni aeree della zona finché, durante un sorvolo, la salma dell’alpinista è stata individuata a valle del Passo delle Rovine, dove, presumibilmente, l’uomo è precipitato dalla cengia che conduce ai risaliti terminali della cima lungo la via normale.

Sul posto sono stati sbarcati due tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che hanno coadiuvato l’equipe sanitaria a bordo del Servizio di Elisoccorso Regionale che ha constatato il decesso e recuperato la salma, consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria. In seguito, l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha proceduto con il recupero di tutte le squadre rimaste in quota.