SAN FRANCESCO AL CAMPO – La delegazione di ACES Europe in visita al Velodromo Francone

SAN FRANCESCO AL CAMPO – È stato un onore per il Velodromo Francone di San Francesco al Campo, oltre che un piacere, accogliere questa mattina i Delegati della Commissione di ACES Europe, incaricati di esaminare le credenziali presentate dalla Regione Piemonte a sostegno della

candidatura del Piemonte a “Regione Europea dello Sport 2022”.

La delegazione, formata da rappresentanti di vari Paesi europei, era guidata dal presidente di ACES Europe, l’italiano Pier Francesco Lupattelli, e accompagnata dal ministro dello Sport dell’Andalusia in rappresentanza della regione attualmente detentrice del titolo. Dopo essere stati accolti dal sindaco di San Francesco al Campo, Diego Coriasco, dai vicepresidenti del Velodromo Francone, Davide Francone e Franco Ballesio, e da Mattia Viel, atleta cresciuto proprio sulla nostra pista e oggi professionista in forza al Team Androni Giocattoli Sidermec, i Delegati ACES Europe hanno visitato il Velodromo e gli altri impianti del Centro Polisportivo Comunale.

Il tempo di una foto di gruppo sul prato del Polisportivo e di una piacevole chiacchierata con Mattia Viel, che si è anche esibito in un improvvisato giro di pista, poi via a pranzo al Romantic Hotel e partenza per Ivrea, nel cuore di una settimana fitta di appuntamenti che sta vedendo la delegazione ACES Europe visitare gli impianti sportivi d’eccellenza di tutto il Piemonte.