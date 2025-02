SAN FRANCESCO AL CAMPO – Il Comune ritira la candidatura a Capitale Europea del Ciclismo

SAN FRANCESCO AL CAMPO – Non sarà San Francesco al Campo la Capitale Europea del Ciclismo 2026: troppo alto il rischio di ritrovarsi scoperti in termini sia di risorse umane necessarie per far fronte all’impegno sia di costi, eccessivi e imprudenti per le casse del Comune, che deve pensare innanzitutto all’interesse della collettività dirottando le risorse su opere e servizi a beneficio di tutti.

La Giunta comunale ha deciso di ritirare la candidatura che era stata avanzata nel gennaio di un anno fa. La decisione è stata ratificata nei giorni scorsi da una delibera alla quale è già seguita la comunicazione ufficiale ad ACES Europe, l’associazione no profit con sede a Bruxelles che dall’inizio degli anni Duemila consegna il premio di European Capital of Sport.

Una decisione sofferta ma inevitabile a fronte del rischio di eccessiva esposizione del Comune nell’affrontare la mole degli impegni imposti dal regolamento ACES Europe. A determinare la scelta, inoltre, è stato il sostanziale isolamento in cui si è trovato il Comune di San Francesco al Campo, che tra il 2023 e il 2024 era stato incoraggiato a presentare la candidatura dalla stessa Regione Piemonte, nella quale però negli ultimi mesi non si è più riscontrata sull’argomento quella disponibilità al dialogo e al sostegno che sarebbe fondamentale, per un Comune che non raggiunge i cinquemila abitanti, nel proseguire un cammino di tale portata.

Come è assolutamente lecito che la Regione Piemonte, a fronte del rinnovo del Consiglio regionale del maggio 2024, abbia modificato le proprie priorità, così è altrettanto logico che la nuova Amministrazione comunale di San Francesco al Campo, insediatasi sei mesi dopo la deliberazione di presentare la candidatura, abbia ritenuto opportuno proteggere il Comune (e il denaro dei cittadini) da un’esposizione che avrebbe rischiato di risucchiare risorse umane ed economiche necessarie per le esigenze più urgenti della comunità.

Quanto alle spese sostenute nel 2024 per formalizzare la candidatura e predisporre la documentazione necessaria, è comunque opportuno chiarire – a fronte di informazioni errate fatte circolare in questi giorni sui social – che queste erano state tutte rimborsate dalla Regione Piemonte al nostro Comune, che dunque dal ritiro della candidatura non riceve alcun danno economico.

“Ci dispiace non proseguire in questo percorso ma abbiamo una responsabilità precisa verso i nostri concittadini – commenta il sindaco Enrico Demaria – Sappiamo bene che opportunità come queste possono generare ricadute positive sul territorio ma, al di là della retorica e della leggerezza con le quali talvolta vengono presentate, un’Amministrazione responsabile deve fare i conti con le proprie disponibilità e valutare con estrema attenzione il rapporto tra costi e benefici. Costi economici, perché è dei cittadini il denaro con il quale queste iniziative sarebbero realizzate, ma anche in termini di disponibilità di risorse umane da dedicare e che sarebbero sottratte all’attività quotidiana. E la stessa possibilità di affidarci a una realtà esterna che si occupasse di tutto non risolverebbe il problema, perché andrebbe a gravare ulteriormente sui costi. Per questo nei mesi scorsi, prima di decidere di ritirare la candidatura, abbiamo valutato ogni strada e cercato più volte il dialogo con il nuovo assessore allo Sport della Regione Piemonte, dal quale tuttavia non abbiamo mai ricevuto risposta. Riteniamo che per San Francesco al Campo le cosiddette ricadute positive sul territorio non sarebbero sufficienti a giustificare l’impegno. Ciò non significa che non continueremo a sviluppare e promuovere la cultura e l’attività sportive sul territorio. Semplicemente non vorremmo trovarci un giorno a dover spiegare ai nostri concittadini che non abbiamo potuto realizzare opere pubbliche o incrementare servizi perché abbiamo impegnato denaro e risorse per diventare capitale europea del ciclismo”.