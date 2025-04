VATICANO – In corso i funerali di Papa Francesco (FOTO)

VATICANO – Sono in corso in Piazza San Pietro i funerali di Papa Francesco. La piazza ha raggiunto la capienza massima e gli accessi sono chiusi. Delegazioni, leader del mondo e gente comune hanno riempito la piazza. La cerimonia funebre è iniziata alle 10 e durerà circa 90 minuti. Quattro i maxischermi allestiti lungo via della Conciliazione, e altri due in piazza Pia, per permettere a tutti di seguire le esequie di Papa Francesco. Folla di fedeli anche a nella zona di Santa Maria Maggiore, dove il Pontefice sarà sepolto.

Sarà poi una ex papamobile utilizzata dal Santo Padre in un viaggio in Oriente il carro funebre per l’ultimo viaggio verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sarà sepolto. Il pianale del mezzo è stato riadattato per essere aperto durante il corteo funebre, e la gente potrà vederla da dietro le transenne. Sulla gradinata della Basilica di Santa Maria Maggiore, a dare l’addio al Pontefice prima della tumulazione che avverrà lontano dalle telecamere (Vatican News live sta seguendo la cerimonia trasmettendola in diretta), ci saranno una quarantina di poveri con una rosa bianca in mano: senzatetto, sei detenuti di Rebibbia che hanno ottenuto il permesso dalla magistratura di sorveglianza, anche transessuali. Quindi la sepoltura: la tomba è stata realizzata in marmo di provenienza ligure con la sola iscrizione ‘FRANCISCUS’ e la riproduzione della sua croce pettorale, proprio come sua ultima volontà. La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore, ed è situata nei pressi dell’Altare di San Francesco. Da domani i fedeli potranno visitare la tomba. (Foto Vatican News)