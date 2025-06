OZEGNA – Alto Canavese Games: i ringraziamenti del Sindaco Federico Pozzo

OZEGNA – Riceviamo dal Sindaco di Ozegna, Federico Pozzo, e pubblichiamo integralmente:

“Alto Canavese Games Ozegna 2025 è stato un successo clamoroso. Un evento incredibile che ha portato nel nostro paese migliaia e migliaia di persone in due giorni e mezzo. E se tutto è andato come doveva – anzi, meglio di come potevamo immaginare – è grazie a voi.



Siete stati, come sempre, il cuore pulsante di Ozegna. Una comunità che quando c’è da rimboccarsi le maniche, lo fa con il sorriso, con passione e con una forza che lascia davvero senza parole. Io sono onorato, emozionato e sinceramente fiero di poter rappresentare un paese così unito e generoso.



Un grazie immenso alla Pro Loco, che ha gestito con una precisione da orologio svizzero tutta la parte organizzativa, il cibo, il bere, le attività commerciali… siete stati magistrali!

Grazie alle attività di Ozegna per aver dato un servizio invidiabile, veloce e di qualità!

Grazie al Gruppo Anziani, che ha svolto un servizio fondamentale dando da mangiare a tutta l’organizzazione: siete stati un esempio di dedizione e spirito di squadra.

Grazie alla Protezione Civile, per un servizio di sicurezza impeccabile e sempre presente, con la professionalità che vi contraddistingue.

Grazie al Gruppo Addobbi, che ha lavorato giorno e notte per rendere il nostro paese una vera cartolina: abbiamo ricevuto complimenti da TUTTI – squadre, sindaci, ospiti – per quanto era bello il nostro Paese.

Grazie a chi ha messo a disposizione i mezzi, i terreni, il tempo, senza chiedere nulla in cambio. A chi ha fatto parcheggiare, chi ha dato una mano, chi ha montato, smontato, corso e sudato con il sorriso.

E grazie a chi ha acceso il cuore dell’evento con i fuochi, i fumogeni, la passione vera – un grazie speciale al nostro capo ultrà Bro, che ha fatto esplodere l’orgoglio di essere di qui.

Grazie ai nostri dipendenti comunali, sempre attenti e disponibili per sostenere e supportare le nostre idee e progetti!

Un grazie speciale va a tutti gli atleti di OZEGNA, che hanno partecipato con entusiasmo, energia e spirito sportivo a tutte le attività, capitanati dai nostri fantastici capisquadra che hanno fatto un lavoro straordinario, coinvolgendo, motivando e rappresentandoci al meglio. Siete stati grandissimi, dentro e fuori dal campo!

Grazie a chi si è occupato dei giochi dei bimbi facendoli divertire e alla Banda, le Majorettes, al gruppo di Zumba e ai Contado per aver reso ancora più prestigiosa la sfilata di apertura.



Un grazie sentito anche a tutti gli altri 19 Comuni partecipanti e ai loro Sindaci: la loro presenza e il loro spirito di squadra hanno reso questa manifestazione ancora più significativa e sentita. È stato bello condividere questa esperienza con colleghi amministratori uniti dal desiderio comune di far crescere e valorizzare il nostro territorio.



Un ringraziamento speciale per il sostegno e la presenza va anche al Consiglio Regionale del Piemonte, rappresentato ieri sul palco dal Consigliere Regionale e nostro ex Sindaco Sergio BARTOLI, insieme ai colleghi Silvio Magliano, Salvatore Castello, Roberto Ravello, Paola Antonetto, Alberto Avetta, Andrea Cerutti, alla Senatrice Ambrogio e all’Onorevole Ruffino. È stato un vero onore avere così tante istituzioni presenti ad applaudire il lavoro fatto dalla nostra cittadina, e ancora grazie al Consiglio Regionale per aver sostenuto questo evento.



Grazie di cuore anche alla squadra dei fotografi capitanata da Rossano Nastro, che ha curato tutto il set fotografico e video dell’evento, permettendoci di custodire per sempre questi momenti straordinari e grazie agli amici della Nuova Agraria e La Fiorita per la decorazione floreale del nostro palco!

Grande il lavoro svolto dagli amici di ObiettivoNews per aver curato la parte video di tutti e 3 i giorni e l’Acustic Live Music Store per la parte audio!



Infine, un enorme grazie al Comitato degli Alto Canavese Games, con il suo presidente Cristian Milano, per aver gestito in collaborazione con tutti noi questo bellissimo evento. Grazie per aver creato una manifestazione così coinvolgente che ci fa capire quanto, quando si lavora bene per il bene del territorio, il Canavese non abbia davvero nulla da invidiare a nessuno.



Per chiudere un ringraziamento più che doveroso va a tutta la cittadinanza, che ha vissuto questi tre giorni intensi con uno spirito di accoglienza, pazienza e collaborazione davvero esemplare. Nessuna polemica, solo voglia di partecipare, contribuire, fare squadra. Questo è ciò che rende una comunità davvero speciale.



GRAZIE DI CUORE a nome mio, dell’amministrazione e – lasciatemelo dire – di tutti quelli che credono che insieme si possa fare qualcosa di grande. Siete l’anima di questo paese. E io sono fiero di essere uno di voi.”