CUORGNÈ – Con il Clan dell’Artiglio, si vive nel mondo norreno (FOTO)

CUORGNÈ – Al Torneo di Maggio, ha partecipato, tra i vari gruppi, anche il Clan dell’Artiglio. Nato nel 2017 dalla passione per la storia dello “Yarl”, Christian Bianco, si è recentemente rinnovato: nuovi componenti, con la voglia di portare avanti il progetto, sono entrati a fare parte del Clan, in sostituzione ad altri del gruppo, che hanno deciso di intraprendere strade diverse, portando entusiasmo, voglia di fare e idee.

“Fin da piccolo ho sempre avuto la passione per la storia, – racconta Christian – e leggendo molti libri ho scoperto il mondo norreno, dove mi rispecchio molto, quindi spinto dalla passione per la storia e attratto a vivere anche se per pochi giorni immerso nel mondo e nella cultura norrena, ho voluto creare un gruppo che facesse rievocazioni. Nel 2017 è nato ufficialmente il clan dell’artiglio con tanto di statuto e atto costitutivo, e da lì è incominciata la nostra avventura piena di soddisfazioni e di emozioni partecipando a diversi eventi in Italia e non solo. Il nostro intento è quello di fare conoscere la cultura norrena. Agli eventi realizziamo didattiche legate alla storia di questi popoli che comunque hanno condizionato il mondo odierno. Proponiamo ad esempio il combattimento con armi vere (non affilate), il tiro con l’arco e giochi vari legati sempre al mondo norreno, tutto condito con accampamento storico e tanto divertimento”.

Un modo per suscitare nel pubblico che incontrano, la curiosità in un popolo conosciuto per le leggende, di far divertire e di affascinare adulti e piccini.