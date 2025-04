Cara Alessandra, scrivi sempre casi su uomini che tradiscono ed è giusto che tu lo faccia ma gli uomini tradiscono con le donne. Io, ad esempio, non avevo mai tradito la mia compagna e, per quindici anno almeno, le sono stato fedele.

Poi, casualmente, una mattina, mentre la mia compagna si fa la doccia, squilla il telefono, mi permetto di rispondere io, era il suo amante (di cui non sapevo nulla), registrato in rubrica con il nome di “Pietra”

Ovviamente, già il fatto di aver reso femminile un nome da sempre maschile, faceva dubitare ma avevo pensato che si trattasse di un errore di scrittura nella rubrica del telefono.

Invece no, era Pietro diventato Pietra.

La mia ex si era giustificata dicendo che, con lui, dimenticava i problemi del lavoro che le stava dando certe preoccupazioni.

Tuttavia, forse, per mio masochismo, decisi, dopo una lite piuttosto accesa, di perdonarla dato che lei si diceva amaramente pentita piangendo a dirotto.

Dopo due mesi però, scopro che la chiama al telefono la moglie del meccanico, mi sembrava curioso che lei avesse fatto amicizia con la signora, infatti non era lei a chiamare ma il meccanico in persona.

E un giorno la trovai in macchina proprio con il meccanico, non mi sono nemmeno avvicinato per evitare di prenderli a botte, lei, poi a casa, mi disse che stavano provando i freni mentre io li avevo visti abbracciati stretti mentre lui le toccava le gambe.

Appena rientrata la sera che avevo visto lei con il meccanico, la mandai subito via di casa con una pedata nel sedere, senza pentimento alcuno da parte mia. Per dirti che non solo gli uomini tradiscono, le donne sono anche peggio talvolta perché le studiano proprio tutte per umiliare un uomo prendendolo per scemo.

Concordi o, quanto mi è capitato rappresenta, secondo te, un’ eccezione?

Gianfranco da Chieri





Caro Gianfranco,

la tua lettera è il manifesto perfetto di una verità scomoda: l’infedeltà non è una questione di genere, ma di persone. Hai fatto bene a raccontarla, perché troppe volte si dipinge l’uomo come l’unico lupo cattivo della coppia, mentre le donne si fregiano

dell’ aureola anche quando nascondono le corna… che non portano, ma regalano.

Hai subito un doppio tradimento, anzi triplo: la bugia, la manipolazione emotiva (con lacrime e pentimenti strategici) e poi la recidiva. Pietra, il meccanico, la moglie del meccanico: sembrava una soap opera, ma con te che pagavi il prezzo della sceneggiatura.

No, non è un’eccezione. Le donne tradiscono, eccome. E spesso sono più abili nel farlo. Perché, quando tradiscono, lo fanno col cervello, con l’astuzia e con la capacità di mentire senza battere ciglio. Gli uomini, a confronto, sono dilettanti col torcicollo.

Quindi, per rispondere alla tua domanda iniziale: le donne non sono tutte sante, ma nemmeno tutte peccatrici. Sono esseri umani, come noi, capaci di amare e di ferire. E come gli uomini, ce ne sono di fedeli, di infami, di oneste e di manipolatrici con la faccia

d’angelo.

Hai fatto bene a dire basta. Una compagna si sceglie per stare insieme, non per doverla controllare come un ladro in casa.

Anzi, ti dirò di più: la presa in giro di una donna che tradisce a suon di bugie è molto più irritante di quella classica da uomo traditore. Perché lui, almeno, spesso è grezzo, prevedibile, quasi banale nel suo mentire.

E la cosa che fa più male non è neanche il tradimento in sé ma quel modo subdolo di trattarti come un cretino, di prendere in giro la tua dignità ed intelligenza. Come se, oltre al cuore, ti dovesse spezzare anche il neurone.

Alla fine, non sei solo un uomo tradito… sei un uomo preso per i fondelli con tanto di fiocchetto rosa.

Le donne non sono sante, sono traditrici organizzate con agenda, copertura e alibi incorporato. Altro che corna… è una produzione cinematografica.

Ovviamente, la tua ex non era nemmeno capace di tradire con stile: farsi beccare ogni volta, è da principianti. Altro che femme fatale, sembrava un tutorial vivente su come rovinarsi da sola in tre mosse. Se almeno avesse avuto un briciolo di genio nel coprire le sue porcate, forse oggi parleremmo di una stratega. Invece ci ritroviamo con una povera improvvisata con l’ ego da Bond girl e la discrezione di un megafono.

Ringrazia la tua buona stella per essertene accorto!





