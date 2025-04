CANAVESE – Giglio Vigna eletto Consigliere Federale della Lega

CANAVESE – Ieri è terminato il Congresso della Lega a Firenze dove Matteo Salvini, unico candidato, è stato votato all’unanimità e riconfermato segretario federale fino al 2029. La novità per il Canavese è stata però che il parlamentare eporediese Alessandro Giglio Vigna è riuscito a farsi eleggere insieme all’altro piemontese Alessandro Canelli (Sindaco di Novara) in qualità di membro votante del Consiglio Federale, organo direttivo più importante del partito a livello nazionale.

Queste le parole dell’On. Giglio Vigna che ricordiamo essere anche Consigliere comunale a Ingria in Valle Soana: “Al Congresso della Lega sono stato eletto Consigliere Federale, un grande grazie a tutti i delegati che mi hanno votato, questa elezione è frutto di una “strategia Piemonte” coordinata dal Segretario Regionale Molinari insieme a tutti i rappresentanti ed esponenti della Lega piemontese, per me un onore essere stato scelto in questo importante organo del nostro Partito, viva la Lega! Ieri è stata delineata una linea politica ben definita che guarda con chiarezza alle esigenze vere dei nostri territori: ancora una volta voglio anche ribadire che il mio partito ha scelto il Canavese per essere rappresentato a livello nazionale! Con i militanti e i delegati del Canavese abbiamo trascorso un sabato e domenica intensi di congresso, con diversi incontri, dove abbiamo potuto programmare gli obiettivi per il futuro del nostro paese e delle nostre Famiglie, senza mai dimenticare le nostre radici. Sono convinto che la linea politica tracciata da Riccardo Molinari e Matteo Salvini sia quella più utile per salvaguardare la nostra identità e i posti di lavoro delle future generazioni: circa 25 anni fa mi sono tesserato ad un partito che stava già andando verso la strada della tutela della nostra gente e dei nostri territori composti da piccoli borghi, da cittadini che abitano con orgoglio questi luoghi e non posso che ribadire il mio impegno per continuare a percorrere la stessa direzione anche nei prossimi decenni. Ora non ci resta che proseguire su questa strada intrapresa ormai tanto tempo fa con coraggio e mirando sempre alla libertà come obiettivo, tutti termini che sono stati anche le parole d’ordine del congresso che si è appena concluso con tantissimi entusiasmo e partecipazione, incentivati dalla presenza di grandi personaggi e leader di levatura mondiale. Personalmente grazie anche a questo nuovo ruolo mi riprometto di continuare a perseguire il bene dei nostri territori con il supporto delle tante sezioni e dei numerosi militanti della Lega che sono attivi sul nostro Canavese, affinché i problemi dei nostri piccoli Comuni non vengano mai lasciati da parte rispetto ai temi dei grandi centri urbani”.