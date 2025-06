IVREA – Successo per la serata sicurezza organizzata dalla Lega

IVREA – Venerdì 20 giugno 2025, presso la sede della Lega di Ivrea, si è tenuta la “Serata Sicurezza”, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico.

L’Onorevole Alessandro Giglio Vigna ha illustrato con chiarezza e precisione i punti salienti del Decreto Sicurezza, ora divenuto legge dello Stato. “Con questo decreto, – ha spiegato Giglio Vigna, – finalmente diventato legge, lo Stato torna a proteggere chi ci protegge. Abbiamo introdotto la tutela legale ed economica per le forze di polizia, i vigili del fuoco e le forze armate. Nessuno di loro dovrà più temere di pagare di tasca propria le spese legali per aver semplicemente svolto il proprio dovere. Abbiamo previsto un’aggravante specifica per i reati di violenza contro le forze dell’ordine, con un aumento di pena fino al 50%. Basta aggressioni agli agenti senza conseguenze serie per chi le commette. Abbiamo detto stop alle borseggiatrici nelle metropolitane e a chi occupa le case: con nuove misure di contrasto e interventi mirati, ridiamo dignità e sicurezza ai cittadini onesti.”

“Con il Daspo urbano nelle stazioni, vogliamo restituire serenità a luoghi che troppo spesso sono diventati scenari di illegalità e degrado. Abbiamo inoltre introdotto un nuovo reato specifico – con pene fino a 6 anni di carcere – per chi truffa gli anziani: un atto vile e vergognoso che lo Stato non può più tollerare. Tolleranza zero anche per l’accattonaggio che coinvolge minori, un fenomeno da contrastare con decisione. Infine, pene fino a 3 anni di carcere per chi blocca strade e autostrade per motivi politici e ambientali, impedendo la libera circolazione e creando pericolo per tutti. Questo è un decreto di buonsenso, concreto e giusto: una legge che tutela le persone perbene, chiede rispetto delle regole e vuole restituire dignità alle nostre città e sicurezza ai cittadini.”

Alla serata è intervenuto anche l’Onorevole Igor Iezzi, uno dei protagonisti dell’iter alla Camera dei Deputati, che ha voluto portare il proprio sostegno e ribadire l’impegno della Lega in Parlamento per garantire sicurezza e ordine pubblico, con particolare attenzione alle realtà locali che vivono situazioni di degrado e preoccupazione.

Molto sentito l’intervento di Giorgia Povolo, Responsabile Enti Locali Lega Canavese e Segretario della sezione Lega Ivrea, che ha posto l’attenzione sulla situazione specifica della città eporediese: “Abbiamo ritenuto estremamente importante dettagliare tutti i fatti che hanno portato il Prefetto Cafagna a dichiarare alcune aree della nostra città come ‘Zona Rossa’. Oggi, grazie al Decreto Sicurezza, abbiamo uno strumento in più per contrastare la criminalità e garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici. Ivrea, in questi mesi, ha visto un’escalation di eventi criminosi che non possono né devono essere taciuti. Informare, diffondere, tenere alta l’attenzione su un tema così importante sarà la nostra missione, perché è finito il tempo delle giustificazioni, è finito il tempo del ‘tutto è concesso’. Abbiamo tutti bisogno di sentirci – ed essere – realmente al sicuro. Necessitiamo di una politica di buonsenso, che ponga al centro la sicurezza di tutti coloro che quotidianamente vivono rispettando le città e le persone. La serata di venerdì vuole essere soltanto l’inizio di un percorso che siamo certi potrà riportare Ivrea al suo antico splendore.”