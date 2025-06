PIEMONTE – Contributi per l’adeguamento degli strumenti urbanistici obbligatori

PIEMONTE – Approvato, nel novero della legge di riordino, l’emendamento alla L.R. 24/1996 in materia di contributi ai Comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici obbligatori.

“Con l’emendamento approvato – spiega Marina Bordese, vice presidente della Commissione Urbanistica e consigliere regionale di Fratelli d’Italia – si vuole dare alle Amministrazioni Comunali e alle Unioni di Comuni una maggiore flessibilità nelle tempistiche di attuazione della progettazione urbanistica, a partire dalla data della deliberazione dell’approvazione del progetto preliminare, al fine di non penalizzare, con riduzioni di contributi, procedimenti, per loro natura, particolarmente complessi, gravosi e che coinvolgono molteplici competenze”.

------------------------------------------------------------------------------