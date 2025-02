LEVONE – 10 anni per il Land Rover Club Levone: tutto pronto per l’annuale Raduno (VIDEO)

LEVONE – Torna sabato 15 e domenica 16 marzo 2025, il tanto atteso appuntamento con il Raduno Land Rover a Levone. Giunto alla 13esima edizione, questo evento ha assunto, con il trascorrere degli anni, un sapore sempre più internazionale, attirando appassionati dei Land Rover da tutta Europa.

Quest’anno inoltre, il Land Rover Club Levone, organizzatore dell’evento, compie 10 anni, traguardo di tutto rispetto.

Il Land Rover Club è nato nel 2015 per dare una precisa identità ad un gruppo di persone unite dalla passione per i Land Rover. L’attività del Club è rivolta ad un ampio pubblico di appassionati dei Land Rover, requisito necessario per poterne fare parte. L’anello di congiunzione dei componenti del Club è quello dell’amicizia.

Oltre al raduno, durante l’anno vengono organizzate uscite e gite con il solo obiettivo di stare insieme. Difatti tutte le iniziative vengono organizzate al solo scopo aggregativo e di divertimento, pagando esclusivamente le spese vive.

Anche il Raduno è l’occasione ideale per stare insieme e condividere due giorni speciali in amicizia. Quest’anno l’evento è patrocinato anche dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana.

In media si attendono circa 200 veicoli Land Rover di diverso tipo che potranno affrontare percorsi differenziati adatti a tutti i mezzi.

Il programma dei due giorni è ricco, a partire dai due giri di sabato pomeriggio (uno “hard” per le persone con più tecnica e uno panoramico per le valli aperto a tutti), per poi proseguire con la cena tutti insieme nel padiglione e, alla sera, l’apertura della pista trial in notturna, con vari percorsi e difficoltà.

Domenica mattina altro giro per le valli, aperto a tutti, con varianti facoltative per chi vuole provare percorsi più impegnativi. Seguirà il pranzo al padiglione e poi riaprirà la pista da trial. La giornata si concluderà con i ringraziamenti e i riconoscimenti.

Per il terzo anno di fila, verranno ospitati al Raduno i mezzi che hanno fatto la storia di questo marchio, ossia quelli ufficiali che hanno partecipato al Camel Trophy.

Un evento davvero da non perdere, sia per gli appassionati di Land Rover, sia per coloro che vogliono trascorrere due giorni diversi, all’insegna dell’amicizia e del divertimento.