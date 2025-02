CASTELLAMONTE – 71esimo Antico Carnevale di Castellamonte: numerose iniziative in programma (VIDEO)

CASTELLAMONTE – Tutto pronto per la 71esima edizione dell’Antico Carnevale di Castellamonte, che, organizzato dalla Pro Loco di Castellamonte, promette anche quest’anno una serie di appuntamenti degni di nota, che svilupperanno in ben tre settimane, quindi fino all’8marzo.

Si partirà Domenica 16 febbraio 2025, con la presentazione delle Damigelle, Terzieri, Clavario e Piatto. Il ritrovo è alle 10 in piazza Martiri della Libertà, dal quale partirà la sfilata per il concentrico, poi tutti in Sala Consigliare per la presentazione. Al termine si terrà il rinfresco.

Questa sarà l’ultima uscita ufficiale della Bela Pignatera e del Primo Console in carica, ossia Carlotta Simonato ed Edoardo Venturino.

Il ricco programma ripartirà sabato 22 febbraio. Eccolo nel dettaglio:

SABATO 22 FEBBRAIO

Ore 20 – Investitura della Bela Pignatera e Primo Console. Ritrovo dei figuranti in piazza Martiri della Libertà, corteggio storico per le vie del concentrico, cerimoniale di presentazione dei Rioni Contado, Supremo Ordine, Personaggi e gruppi ospiti. Nomina e presentazione della Bela Pignatera e del Primo Console. Intrattenimenti e rievocazioni storiche. Rinfresco al Padiglione situato in piazza della Republica.



DOMENICA 23 FEBBRAIO

Ore 15 – Carnevale dei Bambini al padiglione con animazione e intrattenimento del Gruppo La Pernakkia con bolle di sapone giganti. Rinfresco.

Ore 21 – Serata latino americana, con esibizione della Scuola Tecchio e, a seguire, musica latina e revival con dj Marcolino.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

Ore 21 – Serata Musicale con il Concerto dei gruppi e musici della Filarmonica di Castellamonte nel padiglione: Dottor Zero, Heiser schrei, Mac burdell, Musik, Red Lions ed Enrico Droghetti

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

Ore 21 – Spettacolo Teatrale: commedia brillante del gruppo teatrale Snoopi ’74 dal titolo “El pe en due scarpe”, presso il teatro parrocchiale.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

Ore 20 – Cena del Giovedì Grasso a base di polenta e merluzzo (prenotazione obbligatoria al 347.3236807 oppure al 347.5755286) e intrattenimento musicale presso il padiglione.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Ore 20 -Discoteca dei Coscritti 2007 nel padiglione.

SABATO 1 MARZO

Ore 20 – Cena del Carnevale: cena libera a tutti presso il padiglione, con intrattenimento del cabarettista e trasformista Paolo Drigo “Ladro dai 1000 volti”. Festeggiamenti 50 anni della classe 1975. Prenotazione obbligatoria entro martedì 26 febbraio 2025.



DOMENICA 2 MARZO

Presentazione del Re Pignatun:

Ore 9 – Rinfresco Bela Pignatera e Primo Console presso il Ristorante Tre Re;

Ore 10 – Sfilata e presentazione Re Pignatun in piazza Vittorio Veneto;

Ore 12.30 – Benedizione e distribuzione dei fagioli grassi nella Rotonda Antonelliana;

Ore 18 – Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo.

LUNEDÌ 3 MARZO

Ore 20.30 – Super Tombola di Bela Pignatera, Primo Console e Re Pignatun. Presso il padiglione, con premi per tutti.

MERCOLEDÌ 5 MARZO

Ore 20.30 – Sfilata notturna dei gruppi storici e carri allegorici, dalla Piazza del Mercato,. Abbruciamento del Re Pignatun.

SABATO 8 MARZO

Ore 20.30 – Cena “Festa della donna” in onore “Bela Pignatera, Primo Console e Re Pignatun” presso il padiglione.

Nel padiglione in piazza della Repubblica, sarà presente il bar con panini, hamburger, birra e bibite.