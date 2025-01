Dottoressa, trovo assurdo che una persona come lei, laureata in legge, pubblichi spesso, o, almeno ultimamente, casi di corna e tradimenti, lo vuol capire che, gli uomini sono normalmente fedeli alle loro mogli e che il tradimento rappresenta una rarissima eccezione?

Lei avrebbe potuto fare l’avvocato divorzista a questo punto, non trova?

La sua rubrica serve per le questioni di cuore, d’amore, di sentimenti, perché dunque le corna trovano spesso spazio nella rubrica da lei curata?

Parlare di sesso, di corna, di tradimenti, di beghe coniugali, dovrebbe rappresentare una rara eccezione e poi, lei potrebbe non pubblicare questi casi, immagino mia nipote che ha diciotto anni ed ha diritto di sperare di incontrare il suo principe azzurro ma, cosa può capire o pensare degli uomini se dovesse leggere i casi di corna che lei pubblica che fanno uno strano effetto già a me?

Io racconto sempre a mia nipote quanto sia importante la fedeltà e le consiglio sempre di trovare l’ uomo giusto che si prenda cura di lei comportandosi sempre da cavaliere.

Ammetto anche di non riuscire a smettere di leggere i suoi casi che sono diventati come il vizio del fumo per me, rido sempre e penso molto, li aspetto con ansia, ma vorrei che lei riconoscesse anche e soprattutto il valore dell’amore e della fedeltà che rappresenta la regola, gli uomini sono tutti fedeli, i tradimenti, rappresentano l’eccezione, mio marito è fedele, ad esempio, e non vede nessuna donna che non sia io e mi piacerebbe che lei parlasse dei tantissimi uomini fedeli.

Ed anche io, pur se ricevo ancora a cinquantotto anni e con un aspetto molto giovanile, proposte di uomini interessati a me, nemmeno li considero perché ho un marito che non desidera nessuna donna avendo sposato me.

Eppoi, ai nostri figli e ai nipoti, non possiamo lasciare un mondo disilluso, dobbiamo spingere le donne a cercare il principe azzurro e non il tradimento.

Dottoressa Hropich, si vergogni, faccia un mea culpa e la smetta di spiattellare i tradimenti degli italiani, non è elegante, per una persona colta e fine come lei.

Cambi genere e si scandalizzi, qualche volta, e che diamine!

Immagino, lei, nemmeno pubblicherà queste mie critiche.

Matilde da Gorizia.





Cara signora, non vedo il motivo per cui non avrei dovuto pubblicare le sue critiche viste le abbondanti stupidaggini che ha scritto.

Lei sostiene che gli uomini siano tutti fedeli e che si augura che sua nipote incontri il principe azzurro, praticamente, già due stupidaggini colossali che ho individuato.

Dove ha visto poi gli italiani tutti fedeli? A che titolo, lei fornisce una versione della realtà totalmente falsa? Ma poi, chi mi assicura che suo marito sia l’uomo fedele che lei dice? Addirittura, lei crede di essere nella mente di suo marito che, a suo dire, guarderebbe solo lei? Suo marito ha gli occhi di vetro? Allora si che potrei capire perché, solo gli occhi di vetro, non consentono movimenti delle pupille. Se così non è per suo marito, non le credo affatto.

A meno che, lei, non sia tanto aggressiva o prepotente da tenere suo marito in uno stato di soggezione che gli impone di non guardare nessuna (ma solo in sua presenza), e comunque, non capisco il perché, trovandosi senza di lei, suo marito non guarderebbe le altre. È diventato gay dopo aver sposato lei?

Eppoi, perché racconta ancora a sua nipote (ormai adulta) la favola di Cenerentola che viene prelevata dal principe azzurro e portata via?



O mi ha scritto perché le piace scherzare e dunque, già sa che le sue affermazioni faranno ridere i miei tanti lettori oppure, lei, vive nel paese dei balocchi ed invita anche gli altri a bendarsi gli occhi.

Mi auguro davvero che lei ami lo scherzo perché, se davvero lei credesse che la fedeltà degli uomini (ma oggi, anche delle donne) rappresenti la regola, sarebbe davvero preoccupante il livello della sua ingenuità.

Mi piacerebbe che lei almeno tenesse alla larga dai suoi discorsi inverosimili sua nipote perché considero grave il fatto di illudere una giovane dell’ esistenza di principi azzurri, di cavalieri pronti al duello per la gentil donzella, ma dove vive lei che sembra un personaggio delle favole?

Certo che una madre e nonna vuole il meglio per un nipote ma nulla può essere previsto e studiato a tavolino con tanto di illusioni sul futuro.

La vita mette a dura prova tutti e, le sue illusioni fiabesche, potrebbero nuocere sua nipote, ipotizziamo la prima delusione sentimentale quando la ragazza si accorgerà che, il principe azzurro, è solo quello raccontato nella favola di Cenerentola e, poi da lei, che reazione potrebbe poi avere la ragazza? Ci ha mai pensato?

Non ritengo assolutamente di dovermi vergognare io perché racconto la verità, semmai, è lei che dovrebbe vergognarsi di scrivere stupidaggini illudendo una giovane ragazza, la lasci vivere, senza impartirle lezioni.

Continuerò ad occuparmi di casi di corna finché ce ne saranno e senza che lei mi dica cosa debbo o non debbo pubblicare, non me lo dice il mio direttore del giornale che anzi mi dà carta bianca, figuriamoci se io mi faccio condizionare, spero comunque che continuerà a leggere i miei casi perché, la verità, va sempre raccontata, questa, è informazione vera.

E comunque, visto che, di recente, ho ricevuto dei premi da parte di certe Istituzioni proprio per il mio fedele racconto della verità sempre e comunque, mi sento oggi molto fiera di poter dire che in tanti apprezzano ciò che pubblico e sono coloro che non gradiscono vivere di menzogne, quelle che, evidentemente, vorrebbe leggere lei.

Non ho scelto la strada dell’avvocatura, se non per un breve periodo ma, le assicuro che, per le tante persone conosciute, tra vip, noti dirigenti e non solo, avrei molto da raccontare anche ai divorzisti da cui, in genere, le coppie vanno per raccontare tante cose non vere sul conto dell’ ex coniuge, le assicuro che molte cose che ho saputo io, nemmeno il divorzista più famoso, riesce a saperle.

Piuttosto, a lei e alle tante moraliste (o false tali), dico: “Vada con un bell’uomo, torni a provare qualche bella emozione, si diverta ogni tanto perché la vita non è fatta solo di ricordi e la smetta di raccontare balle alle ragazze, viva da protagonista lei e non stia in finestra a guardare la vita altrui con la bacchetta in mano e sempre pronta ad impartire le lezioni.

Si ricordi che la vita è la nostra unica vera Maestra e, lei, è solo una sua alunna, come lo siamo tutti, su questa terra!





