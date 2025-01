Frequentavo un ragazzo del Cile, per qualche mese, tutto molto fisico, molto fuoco e molta chimica. Dopo tre mesi, sparisce di colpo. Mollata, senza preavviso.

Torna dopo un mese e mezzo, mi dice che per tutta l’estate, non ha frequentato nessuna e che mi pensava sempre perché gli ho lasciato un bellissimo ricordo per cui voleva tornare a frequentarmi, ma stavolta, più seriamente.

Ripartiamo molto tranquillamente e l’intesa è stata pazzesca ancora e lui si è mostrato più predisposto e mi parla anche di progetti.

Sta da me quattro sere a settimana fino a tardi ma non si ferma mai a dormire.

Sparisce per qualche giorno ed io penso al peggio e ci sto male senza sapere ma poi torna e mi ritravolge dicendomi che è un momento difficile con i suoi fratelli, che dei casini, ha problemi con il permesso di soggiorno, mi dice di non essere abituato a parlare dei suoi sentimenti, che fatica a mostrare la sua fragilità.

Poi, dopo i suoi progetti, sparisce di nuovo dopo quindici giorni.

Lui non è mai stato nei miei contatti social ma decido di sbirciare il suo profilo e vedo che sua sorella gli fa gli auguri per il bambino che sta per nascere oltre ad augurare ogni bene anche alla sua compagna.

Ecco perché lui non dormiva mai tutta la notte da me. Probabilmente, per non fare sospettare la compagna che lo aspettava a casa incinta mentre lui era qui da me a divertirsi.

E meno male che non aspetto un bimbo anche io, ho voluto fare il test per sicurezza ma mi sento una cretina io, mi faccio pena e provo pena anche per la compagna e il bimbo in arrivo.

Non provo invece nulla per un uomo che mi ha ingannata, lui, mi fa solo ribrezzo.

È normale questo mio disinteresse ora?

Le mie colleghe, dicono che io ci sia rimasta male e magari non riesco a dirlo ma io mi sento invece di aver sfidato la sorte senza aver chiesto con chi mi relazionavo. Forse, me la sono cercata, cosa ne pensi, Alessandra?

Eppoi, perché fare anche progetti se uno non ha intenzioni buone?

Ma è buono poi un tipo che inganna due donne?

Lorenza da Vigonovo





Non amo mai infierire su chi cade in un errore, potevi restare male anche se ti avesse lasciato uno che non ti ha ingannata, tu non potevi sapere ed hai agito in buona fede.

Certo è che, la storiaccia che hai vissuto, dovrebbe servirti per il futuro, per farti capire che non ci si dovrebbe mai buttare a letto con uno di cui non si sa nulla, e poi, nemmeno dovresti dare una seconda possibilità a chi sparisce per rifarsi vivo quando decide lui.

Errare è umano ma, perseverare è diabolico.

Non dire che te la sei cercata, questo è un modo di infierire su di te, non hai cercato la fregatura, dico solo che hai agevolato un soggetto manipolatore che si serve delle persone, come ha usato te, userà altre donne ingenue ed usa la compagna a scopo procreativo, un uomo come quello che hai, seppur brevemente frequentato, non vale niente, non rammaricarti per aver perso il nulla.

Già è tanto che non aspetti un bambino anche tu, sarebbe stato molto peggio. Ci sono persone capaci, con la loro astuzia, di raggirare sempre gli altri.



Lascia stare la chimica, è normale che possa piacere anche un farabutto ma non bisogna mai umiliare noi stessi per qualcuno che va e viene senza un valido, vero e provato motivo.

Mi incuriosisce il fatto che tu abbia scritto dei suoi problemi e i progetti che faceva. Riguardo i problemi, ti dico che rappresentano, in genere, la scusa per defilarsi, quando serve. Mentre, riguardo i suoi progetti, beh, ti dico che, mentre una prostituta, la si paga, ad una donna che non fa la prostituta, si riempie di progetti.

Una promessa, la sa fare chiunque, un progetto, lo stesso.

Anche io, ogni mattina che mi sveglio, faccio almeno tre o quattro progetti, è il metterli in pratica, che poi mi crea qualche problema.

Personalmente, ho conosciuto da giovanissima, qualche uomo che progettava di comprare la Fontana di Trevi, non sto scherzando perché davvero disse di avere conoscenze talmente in alto, da poterlo fare, era un megalomane da cui scappai subito.

Ti ho fatto questo folle ma vero esempio per dirti che, il progetto in sé, non dice assolutamente nulla, la realizzazione che non arriva, ti dice invece quanto fosse falsa la volontà del “progettista “.

Comunque, stai più attenta la prossima volta quando si dovesse presentare qualche altro amante caliente, considera questa storia che hai vissuto come un’ avventura, del resto, (se può consolarti), un uomo come quello che hai incontrato, non è valido né per te né per la signora che aspetta un figlio da lui, né per nessuna.

Ma volta pagina e non buttarti troppo facilmente con chiunque, ritrova la stima di te stessa, non vali meno perché hai incontrato un ometto ma sicuramente eviti fregature se non ti fiderai ancora dei racconti strappalacrime che molti uomini sanno fare per abbindolare le donne.

Non dolerti se qualcuno senza scrupoli, prova a fare i suoi comodi e se ne va, l’ occasione fa sempre l’ uomo ladro, vale per tutto!



