RIVAROLO CANAVESE – “La pista da motocross non si tocca”: discussione accesa in Consiglio (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Discussione accesa ieri sera, giovedì 24 aprile 2025, in Consiglio Comunale, alla presenza degli appassionati di motocross e sostenitori della pista, giunti in massa a Palazzo Lomellini, con tanto di cartelli: “Il motocross non si tocca”. All’ordine del giorno la variante al Piano Regolatore che di fatto andava a cancellare la Pista di Motocross in frazione Gave.

Ad aprire la discussione, il Sindaco Martino Zucco Chinà con un discorso politico, legato alla fragilità del territorio relativo al rischio idrogeologico, all’inquinamento acustico (e al disturbo arrecato ai residenti) e alla legalità (pista abusiva). Argomenti poi sviluppati dal Vicesindaco Marina Vittone e dall’Assessore Roberto Gallo Pecca.

La pista da motocross delle Gave, in auge dagli anni ’90, ha cambiato recentemente gestore. Il nuovo proprietario aveva iniziato un’interlocuzione con l’Amministrazione e con gli uffici, dichiarando apertamente l’intenzione di riaprire la pista e ottemperando alla richiesta di bonifica dell’area, rimuovendo le parti abusive e reimpiantando alberi. E ora si sentiva dire che non poteva più riaprire la pista, dopo aver investito oltre 180mila euro.

Ma lo scambio di mail intercorsa con il Comune non lasciava intendere certo che non potesse dar vita al suo progetto. Ed è proprio una delle cose rimarcate dal Consigliere di opposizione Fabrizio Bertot, che ha sottolineato, tra le altre cose, cosa sarebbe accaduto in caso di ricorso alla Corte dei Conti: il Comune non ne sarebbe uscito vincitore, anche perchè la sua vittoria avrebbe significato la conseguente chiusura di tutte le piste da motocross del Piemonte, e di conseguenza, tutti i consiglieri che avessero approvato la delibera, sarebbero stati presi in causa in relazione al danno erariale provocato.

Il Consigliere Helen Ghirmu ha rimarcato la pericolosità dell’azione, e chiesto un Consiglio Comunale aperto in modo da potersi confrontare con la popolazione pro e contraria alla pista. Idea bocciata dal Sindaco Zucco Chinà e dal Vicesindaco Vittone, che nella replica hanno difeso la loro tesi, fino ad una sospensione temporanea della seduta, il tempo necessario a confrontarsi con assessori e consiglieri. Alla ripresa del Consiglio, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, in considerazione della “difesa a spada tratta” del punto in votazione, e dell’approvazione dell’intera Giunta all’unanimità di una precedente delibera, il Consigliere e Capogruppo di maggioranza Giacomo Meaglia ha annunciato il ritiro della variante.