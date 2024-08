CHIVASSO – Presto l’incontro del Comitato dei Sindaci con l’Assessore Riboldi e Azienda Zero

CHIVASSO – Arrivano sul tavolo delle istituzioni le rivendicazioni della sanità chivassese. I confronti richiesti dal Comitato dei sindaci del Distretto dell’Asl TO4 si terranno i primi di settembre con Azienda Zero, i cui direttori generale e sanitario, assieme al direttore del 118, incontreranno gli amministratori locali al Comune di Chivasso, e alla Regione Piemonte con l’assessore Federico Riboldi.

“Siamo fiduciosi nella sensibilità istituzionale dei nostri interlocutori – ha detto il sindaco di Chivasso e presidente del Comitato dei primi cittadini Claudio Castello -. L’ospedale ed i servizi sanitari in genere hanno bisogno di maggior attenzione per rispondere alle necessità degli utenti in modo efficace”.

Nelle scorse settimane, 27 sindaci del Chivassese si sono ritrovati a Palazzo Santa Chiara per analizzare le questioni più urgenti, alla presenza del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale TO4 Stefano Scarpetta: dalla riduzione del servizio delle ambulanze medicalizzate ai problemi del pronto soccorso, dal laboratorio di Emodinamica alla Struttura Semplice Dipartimentale di Oculistica.