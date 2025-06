CHIVASSO – Alluvione: da oltre due mesi si attende la declaratoria dello stato di calamità

CHIVASSO – “Concomitanti impegni istituzionali” non consentiranno al Ministro per la Protezione Civile di essere a Chivasso il prossimo 30 giugno al seminario dal titolo “Città in transizione climatica. Il caso studio di Chivasso come laboratorio territoriale” a cui era stato invitato ufficialmente dall’amministrazione comunale. Per Nello Musumeci sarebbe stata anche l’occasione, auspicata specie dai sindaci della Collina, di visitare i luoghi colpiti dall’alluvione dello scorso 17 aprile.

A distanza di oltre 2 mesi, si attende ancora la declaratoria di eccezionalità e così, appresa l’assenza del componente del Governo centrale, il sindaco Claudio Castello, anche in qualità di portavoce della Zona Omogenea 10 della Città Metropolitana di Torino, ha chiesto ufficialmente al Ministro Musumeci di essere ricevuto, assieme a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’iter dello stato di emergenza. “Vogliamo essere aggiornati sulla posizione del Governo in riferimento alla declaratoria dello stato di calamità e vogliamo informare il Ministro dei disagi patiti e delle aspettative nutrite da cittadini ed imprese, che nel frattempo hanno provveduto a trasmettere le proprie segnalazioni, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile” – ha scritto il sindaco Castello specificando i danni subiti da cittadini, imprenditori e dalle opere infrastrutturali, specie idriche ed idrauliche.

La questione dei cambiamenti climatici e della pianificazione urbanistica, come annunciato, sarà al centro del seminario in programma nel pomeriggio di lunedì prossimo nel Teatrino Civico di Chivasso. Dopo l’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri, anche quello dei Geologi riconoscerà crediti formativi professionali per la partecipazione dei professionisti che hanno sin da subito mostrato interesse per l’appuntamento che finora conta quasi 100 iscritti nel form on line del sito del Comune di Chivasso. Per i tre enti, relazioneranno la Presidente dell’Ordine degli Architetti Roberta Ingaramo, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Giuseppe Andrea Ferro ed il neo-consigliere dell’Ordine dei Geologi Mauro Castelletto.

Proprio ieri, il caso studio di Chivasso, che sta elaborando la variante del Piano Regolatore Generale anche in relazione ai rischi climatici, è stato presentato dal Presidente iiSBE Italia R&D Andrea Moro al Politecnico Federale ETH di Zurigo nel contesto della SBE25, la Conferenza sull’Ambiente Costruito Sostenibile in corso in Svizzera. Il paper sarà pubblicato a breve con indicizzazione Scopus, ovvero come pubblicazione scientifica.

A Chivasso, i lavori, patrocinati dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dal Politecnico di Torino, saranno introdotti dal sindaco Claudio Castello e dal vice sindaco Pasquale Centin. Al seminario sono attesi, tra gli altri, gli interventi del Rettore del Politecnico di Torino Stefano Paolo Corgnati, dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte Marco Gallo, della Consigliere delegato alla pianificazione strategica della Città Metropolitana Sonia Cambursano e dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Digitale della Città di Torino Chiara Foglietta.