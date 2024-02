Il ciclismo fuoristrada di livello torna a fare tappa in Canavese

- Advertisement -

TORRE CANAVESE – La stagione del ciclismo non si ferma mai. E con essa ancora una volta protagonista sarà la zona del Canavese, la quale dimostra come sempre di essere terra con un fortissimo legame con le due ruote, capace di trasformarsi in teatro perfetto di eventi, competizioni e manifestazioni ad ampio raggio.

Tra queste come non citare il weekend che vedrà Torre Canavese al centro dell’attenzione di un doppio appuntamento, uno a livello regionale, l’altro di ambito nazionale, che il 2 e 3 marzo 2024 porterà nella piccola e ridente cittadina sulle colline nostrane centinaia di atleti provenienti da tutta Italia.

Merito del Racing Team Torre Asd, ora guidato dal presidente Luca Zanetti, che in collaborazione con la Federazione Italiana, la Regione ed il Comune di Torre, nonché per mezzo di una serie di partner commerciali, è tornato a mettere in piedi una serie di gare che offriranno spettacolo, divertimento e un bel tocco di colore.

Un club, quello organizzatore, che tra l’altro ha negli ultimi mesi lavorato per crescere ancora, sia sotto il punto di vista del direttivo che della squadra, la seconda formata da giovani interessanti e di grande prospettiva.

“Ringrazio tutti per il grande impegno profuso, non solo per ciò che concerne la realizzazione di questo evento – sono le parole del presidente Zanetti – ma anche per l’enorme opera che si sta portando avanti a livello di scuola di mountain bike, allo scopo di far crescere i giovani atleti che praticano questa disciplina. Raccolgo il testimone da Maurizio Lazzero, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, e con entusiasmo porto avanti un progetto che si pone l’obiettivo anche di far conoscere un paese come quello di Torre, che ha molto da dire e da offrire”.

Per quanto concerne il programma, sabato 2 si inizierà con la corsa inaugurale della Coppa Piemonte Mtb Xco 2024. A mettersi in gioco lungo il percorso nuovamente curato nei minimi dettagli da un Claudio Gaspardino che conosce molto bene i dettami di questo sport, saranno le categorie Open, Junior, Elite e Master, le quali si ritroveranno alle ore 13, mentre le partenze, salvo cambiamenti, sono previste per le 13.30 e per le 15.15.

Domenica 3 marzo, invece, a darsi sportivamente battaglia saranno i giovani che giungeranno da tutto il Paese. Esordienti ed Allievi avranno modo di confrontarsi anche loro su di un tracciato bello ed impegnativo, zona di gara che ricordiamo ha ospitato nel recente passato pure i Campionati Italiani di specialità.

In questo caso, ritrovo dalle ore 8, quindi via via si alterneranno gli Esordienti Primo anno (dalle 9.30), quelli al Secondo anno (start alle 9.45) a livello maschile, quindi toccherà alle Donne Esordienti (con inizio delle rispettive competizioni alle 12 ed alle 12.01) e poi alle Allieve (che saranno di scena alle 12.03 ed alle 12.04). A chiudere gli Allievi maschili, con i Primo anno che scatteranno alle 13.15 e quelli al Secondo anno che pedaleranno dalle 14.30 in poi.