TORINO – Scadenza Servizio Civile Universale: prorogata al 22 febbraio

TORINO – È stata prorogata alle 14 del 22 febbraio la scadenza del nuovo bando del Servizio civile universale.

Per questa edizione La Città metropolitana di Torino e gli Enti da essa accreditati cercano 197 giovani (tra i 18 e i 28 anni compiuti), riservando 72 posti a coloro che la normativa definisce come “giovani con minori opportunità”, vale a dire ragazzi e ragazze in situazione di difficoltà economica, “desumibile dall’ISEE in corso di validità con valore inferiore o pari a 15.000 euro”.

I progetti sono 11, e i campi a cui afferiscono vanno dalla sanità alla protezione civile, dal disagio minorile all’animazione culturale, dall’educazione ambientale alla lotta contro l’abbandono scolastico e alla conservazione delle biblioteche, tra cui la Biblioteca di Storia e cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso” della Città metropolitana di Torino.

Dei 197 posti a bando, sul territorio metropolitano torinese si cercano 189 giovani, 2 nel territorio alessandrino, 6 in quello biellese. La durata prevista dai progetti è di 12 mesi. Il trattamento economico è di 507,30 euro mensili.



Tra i requisiti richiesti, aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. È possibile presentare domanda ad un solo progetto a livello nazionale.

Il dettaglio degli 11 progetti, i requisiti necessari e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito della città metropolitana.