CESANA – La pista olimpica di bob inutilizzata torna a far parlare di sé

CESANA – Torna a far parlare di sé la pista olimpica di bob di Cesana, inutilizzata ormai da tempo. E torna in auge grazie al pensiero del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio il quale ha sottolineato la possibilità di uno smantellamento per tornare a dare al verde e alla natura quello spazio.

Queste parole sono state condivise anche da Liberi e Uguali Verdi e dal Capogruppo Silvana Accossato: “ Condivido al 100% le parole del Presidente Cirio. Sottolineo l’importanza di avere oggi a disposizione 13 milioni per dare corso ad un progetto di rinaturalizzazione che sarebbe portato ad esempio in Europa e nel mondo e farebbe parlare molto del Piemonte. Preoccupano molto invece le parole del Sindaco di Cesana, Roberto Vaglio, che insiste a voler riproporre un progetto fuori dal tempo e dai costi ambientali insostenibili come la costruzione di uno ski dome, un enorme impianto sciistico coperto. Una vera e propria follia considerando la situazione di emergenza climatica ed ecologica in cui ci troviamo. Oggi è invece fondamentale comprendere la necessità e l’urgenza di ripensare a progetti e modelli di sviluppo turistico innovativi e sostenibili dal punto di vista ambientale” commenta Accossato.

Domani è martedì e si terrà, come di consueto, il Consiglio Regionale al quale il Capogruppo di LUV chiederà che venga messo in discussione l’ordine del giorno che aveva depositato più di un anno fa, a fine gennaio 2023. Un ordine in cui si impegna la Giunta regionale a bocciare e bloccare sul nascere qualsiasi ipotesi di realizzazione di impianti impattanti dal punto di vista ambientale e del consumo di suolo, energivori e anacronistici come lo Ski Dome, e lavorare in sinergia con la Città Metropolitana di Torino a progetti che puntino alla rinaturalizzazione del territorio.