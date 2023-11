TORINO – Sono in arrivo contributi per l’anno scolastico 2022-2023, e lo stanziamento di ulteriori 7,7 milioni di euro per il nuovo bando 2023-2024, rivolto alle scuole dell’infanzia paritarie per cui la Regione Piemonte riconosce la funzione sociale ed educativa, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

E’ quanto ha annunciato nei giorni scorsi dall’Assessore all’Istruzione e al merito della Regione Piemonte, Elena Chiorino in riferimento alla ripartizione delle risorse del bando 2022-2023, che ammontano a 3.313.166 euro, e a 155.810 euro che saranno assegnati rispettivamente ai comuni convenzionati e alle scuole paritarie della Città metropolitana di Torino.

Le risorse sono destinate alle spese di gestione e funzionamento sostenute dalle scuole paritarie dell’infanzia mentre i contributi sono assegnati, in parte ai Comuni convenzionati con scuole paritarie, in parte direttamente alle scuole paritarie non convenzionate con gli enti locali, per ciascuna sezione con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica per le quali il numero minimo è di 8 alunni.

In totale saranno più di 7,7 milioni di euro assegnati alle scuole dell’infanzia per il tramite degli enti locali, mentre 752 mila euro saranno destinati direttamente alle scuole paritarie non convenzionate.

Le domande di finanziamento per il bando 2023-2024 dovranno essere inviate entro il 30 novembre.