CANAVESE – Sono in arrivo dalla Regione oltre 1 milione di euro a sostegno dei coordinamenti pedagogici educativi per il miglioramento dei servizi per l’infanzia 0-6. L’obiettivo è quello di garantire continuità educativa ed un sistema integrato tra i servizi dedicati ai bambini tra 0 e 6 anni, recependo una direttiva Nazionale.

Per volontà dell’Assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte sono stati istituiti i primi 30 Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT), un nuovo organismo che riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia (statali, comunali, paritarie) del territorio. L’Assessore ha confermato come la priorità assoluta del mandato regionale sia quella di tutelare i più piccoli offrendo loro i migliori percorsi educativi possibili, tagliati su misura in base alle specificità dei territori. I 30 CPT si sono costituiti grazie al bando pubblicato dall’Assessorato che si è chiuso lo scorso marzo: una vera e propria “chiamata” rivolta ai Comuni piemontesi per fare rete, sotto la guida di un capofila, col fine di migliorare la qualità dei servizi rivolti ai più piccoli. Sono al momento 263 sono i Comuni che hanno aderito ai 30 CPT nati in Piemonte, raggruppati territorialmente in 4 coordinamenti per l’Alessandrino, 2 per l’Astigiano, 1 per il Biellese, 7 per il Cuneese, 3 per il Novarese, 12 per il territorio metropolitano di Torino e 1 per il VCO.

Per il Canavese i comuni capofila sono Chivasso, Ciriè, Ivrea e Settimo Torinese. Aderenti al CPT di Chivasso: Brandizzo, Casalborgone, Crescentino, Foglizzo, Lauriano, Montanaro, Torrazza e Verolengo. Al CPT di Ciriè: Fiano, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Mathi, San Carlo Canavese, Mappano, Lanzo Torinese, Coassolo e Mezzinile. Al CPT di Ivrea: Albiano, Banchette, Burolo, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano e Montalto Dora. Al CPT di Settimo: Borgaro, Caselle, Leini, San Mauro e Volpiano.

Per sostenere il funzionamento dei Coordinamenti, sono state stanziate risorse pari a oltre 1 milione di euro messi a disposizione per l’intero territorio regionale dall’ Assessorato all’Istruzione e dal Ministero, nell’ambito del Piano d’Azione 2023.