Sono stato sempre un farfallone amante delle donne. Di recente, me ne è capitata una del Cile molto gentile e premurosa, con un corpo niente male, tutto andava bene fino al giorno in cui mi bussano improvvisamente alla porta di casa i suoi parenti giunti dal Cile tutti per me, vengo a sapere che la ragazza è incinta e mi viene chiesto di fissare la data delle nozze con lei.

Non ti nascondo che sono rimasto basito di vedere una piccola tribù (erano quindici persone) fuori la mia porta di casa e il presentarsi, con voce alta, sul pianerottolo come “miei parenti”, mi ha sconvolto.

Alessandra, sposerò tra un mese la ragazza ma, ti sembra giusto che io debba riparare con il matrimonio il mio errore di averla messa incinta?

Sembra che io abbia sedotto una ragazzina inesperta, che io abbia approfittato di lei, questo mi ha quasi detto un suo fratello ma non è affatto vero e la ragazza non è né bambina né inesperta, anzi è una scaltra donna piuttosto navigata ed ho il sospetto che non sia casuale la sua gravidanza, forse cercava questo per sistemarsi in Italia?

Mi piace la ragazza, sia chiaro ma trovo tutto molto assurdo e veloce.

E comunque mi troverò presto a fare il marito solo perché diventerò padre.

Ma i matrimoni riparatori e quelli combinati non si celebravano tanti anni fa?

Lucio da Pavia.







Se pensiamo ai matrimoni combinati, la mente va subito ai paesi del terzo mondo. In realtà accadeva anche in Italia, fino agli anni 70. In Piemonte si chiamava bacialè, che assemblava le coppie in base alla corrispondenza economica. L’amore? Era un optional.

Tanti pensano anche a quei matrimoni di un tempo nei paesi del Sud Italia ove l’onore veniva prima di tutto ed il fatto di sistemare una figlia con colui che l’aveva sedotta, era una questione di vita o di morte in non pochi casi.

Dalle mie lunghe osservazioni della società, ti posso dire con certezza, i matrimoni ” riparatori” non sono più definiti come tali ma si continuano a celebrare in grandi quantità, forse, oggi più di ieri.



Oggi non ci sono ragazze del paese da sistemare come un tempo ma ci sono le signorine che giungono da ogni parte del globo e, in maggiore quantità, dai paesi poveri del mondo perché cercano una sistemazione con l’arrivo più o meno puntuale di un bebè. Solo nel mio vicinato, ho potuto vedere unioni quanto mai improbabili ma determinate dalla nascita di un figlio.

Comunque non è una prerogativa solo delle straniere, anche per tante italiane vale lo stesso discorso.

La cosa più avvilente è il sapere di tanti matrimoni i cui sposi, italiani o coppie miste, sono uniti solo dall’ arrivo di un figlio, in non pochi casi, so con certezza di coppie che stavano per troncare la loro relazione quando una nuova vita ha dato un senso al loro stare insieme.

Molte coppie poi restano insieme nel tempo unicamente per non affrontare le spese e le ripicche sulle questioni che riguardano i figli in caso di separazione. Basterebbe fare un salto in Tribunale per vedere quei genitori che si fanno la guerra senza esclusione di colpi ma soprattutto tanti uomini a cui certe donne negano il diritto di vedere e stare con i figli (fatto grave ma sempre attuale).

Quando ho chiesto a qualcuno il motivo per cui restasse con la moglie, pur sapendo con certezza di notevoli dissapori, mi sono a volte sentita rispondere dagli uomini che, il fatto di restare insieme, assicurava almeno il non vedersi sottratti i figli con qualsiasi scusa.

Un mio conoscente ebbe una figlia con una donna dell’Honduras, una strega in tutti i sensi oltretutto prepotente e vendicativa che pretese in pochi giorni il matrimonio, il rapido acquisto di una grande casa ed ogni spesa successiva, fino ad arrivare a comandare lei su tutto e questo ai danni di un ragazzo oltretutto malato di cuore sin da piccolo. Il mio conoscente era stato costretto a sposarsi soprattutto perché la signora aveva bisogno della cittadinanza e poi del mantenimento per lei e la figlia.

Non potrei raccontare in poche righe quante sono le coppie infelici unite solo da uno o più figli, mi servirebbe troppo spazio.



Lucio, devi fartene una ragione e cercare nella donna che stai per rendere madre, dei motivi per cui volerle bene, tipo quello che comunque ti è piaciuto di lei e/o il fatto che diventerete genitori. Nella vita serve la consapevolezza di ciò che si fa, non va bene il sentirsi raggirati o incattiviti dagli eventi perché, la nascita di un figlio, è un evento che va accolto con gioia comunque. Dunque, non cercare il colpevole, anzi, se ci riesci, cerca di costruire con amore il tuo futuro.

Il presente si porta dietro le scelte del passato, un figlio lo hai concepito nel passato e diventerà il tuo futuro, vedi il lato più dolce della tua esperienza: una nuova vita che arriverà!





