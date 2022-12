PIEMONTE – L’Iva sul teleriscaldamento scende dal 22% al 5%; soddisfazione per la Lega Salvini Piemonte

PIEMONTE – L’Iva sul teleriscaldamento è scesa dal 22% al 5%. “Dopo aver votato Lega ed eletto Elena Maccanti alla Camera, i cittadini della Zona Ovest vedono i frutti della politica energetica a favore di famiglie e imprese del nuovo governo” è quanto dichiarato dal Consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte, Sara Zambaia.

“Mentre gli altri parlano, la Lega agisce. E lo fa tagliando dal 22% al 5% l’aliquota Iva sul teleriscaldamento: una misura immediata e concreta a sostegno delle famiglie e delle imprese per fronteggiare il caro energia. Una decisione, voluta dal nostro Segretario e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal Ministro leghista dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che avrà un impatto particolarmente significativo sul nostro territorio. Sono infatti 450mila mila i cittadini teleriscaldati nella zona ovest dell’area metropolitana, tra il quartiere delle Vallette e i centri di Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino e Rivoli. E proprio Collegno, Grugliasco e Rivoli, insieme agli altri comuni del collegio, nelle scorse elezioni hanno convintamente scelto le politiche di centrodestra eleggendo con il loro voto il nostro segretario provinciale Elena Maccanti alla Camera. Cittadini che oggi possono vedere in bolletta i primi frutti del cambio di passo del nuovo governo, impegnato in prima linea a difendere le loro finanze, specialmente di quanti hanno scelto soluzioni energetiche a basso impatto come il teleriscaldamento” ha concluso Zambaia.