Giorno della Memoria – Medaglia d’onore per 12 ex deportati

Giorno della Memoria – In occasione della Giornata della Memoria, nei giorni scorsi i saloni della Prefettura hanno ospitato la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore, concesse con decreto del Presidente della Repubblica, a cittadini della Provincia di Torino, siano stati essi militari o civili, deportati e internati nei lager nazisti nel periodo 1943 – 1945 e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. A ritirare il riconoscimento, che vuole essere un risarcimento morale per il sacrifico e le sofferenze patite, i famigliari di coloro che hanno vissuto sulla propria pelle quel dramma.

Alla cerimonia erano presenti autorità civili e militari, i sindaci dei luoghi di residenza degli insigniti nonché i rappresentanti provinciali delle associazioni combattentistiche e d’Arma: a fare gli onori di casa, e a consegnare le medaglie, il prefetto Raffale Ruberto.

Il riconoscimento alla memoria è stato assegnato ai famigliari di Michele Augelli, Guido Benazzo, Giovanni Berto, Ottavio Bertolo, Carlo Bertotto, Anselmo Cordola, Vilardo Martinelli, Domenico Saroglia, Rosario Malfa, Antonio Giacomelli, Attilio Tardini e Battista Dematteis Raveri, originario di Mezzenile e deportato a Mauthausen.

Nel corso della mattinata è stata sottolineata l’importanza del “fare memoria” di quei tragici eventi quale monito per le generazioni di oggi, al fine di riaffermare il valore della dignità dell’uomo e i diritti fondamentali della libertà e dell’eguaglianza, diritti inalienabili ed immodificabili, sanciti dalla nostra Carta costituzionale.