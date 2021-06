CORONAVIRUS – Canavese: 6 nuovi positivi e 21 i ricoverati: i dati della settimana

CORONAVIRUS – Continuano a restare bassi i numeri dei contagi e dei ricoverati in ospedale. Oggi in Canavese sono stati registrati 6 nuovi casi e 18 in meno. Gli attuali positivi (per il territorio che seguiamo) sono 173.

Numeri bassi durante tutta la settimana (l’ultimo dato fornito in un precedente articolo risaliva a martedì 15 giugno): mercoledì 16 giugno +6; giovedì 17 giugno +15; venerdì 18 giugno +3: sabato giugno 19 +5; domenica 20 giugno + 4; lunedì 21 giugno + 3. (La tabella con i dati odierni)

I ricoverati negli ospedali canavesani sono 21 (1 a Chivasso, 6 a Ciriè, 3 ad Ivrea, 3 a Cuorgnè e 8 a Settimo Torinese), di cui 3 in terapia intensiva e semi-intensiva ad Ivrea.

In Piemonte oggi sono stati registrati 45 nuovi casi. Resta basso l’Rt: pari a 0,3%. Due i decessi registrati oggi.

Il numero dei positivi in Piemonte gli scorsi giorni: mercoledì 16 giugno +59; giovedì 17 giugno +72; venerdì 18 giugno +58; sabato giugno 19 +66; domenica 20 giugno + 31; lunedì 21 giugno + 20.

Prossimo aggiornamento martedì 29 giugno 2021. La tabella invece continua ad essere aggiornata tutte le sere (salvo imprevisti).