PIEMONTE – Approvato un disegno di legge per regolamentare il gioco legale

PIEMONTE – Il gruppo Lega Salvini Piemonte, con il suo presidente Alberto Preioni, il vicepresidente Andrea Cerutti e il presidente della Terza commissione Claudio Leone, accoglie con piena soddisfazione l’approvazione da parte della giunta regionale del disegno di legge a tutela del gioco legale presentato oggi dall’assessore alla Sicurezza, il leghista Fabrizio Ricca.

“Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto – commentano i consiglieri leghisti -, di fronte a un cieco ostruzionismo delle opposizioni che negava un corretto confronto in aula la giunta ha presentato e approvato un disegno di legge che permetterà di regolamentare con nuovi strumenti il gioco legale in Piemonte, salvando migliaia di posti di lavoro. Un testo di buonsenso che coniuga il supremo bene della salute pubblica, garantendo risorse e mezzi per il contrasto alla ludopatia, con la tutela del diritto al lavoro onesto che sarebbe stato negato dall’abominio giuridico della retroattività prevista dalla precedente normativa. Un punto di svolta fondamentale per garantire un futuro a migliaia di famiglie piemontesi, sulla strada di una definitiva approvazione che, entro qualche settimana, ci permetterà di avere una nuova e più giusta legge sul gioco legale. L’ennesima dimostrazione della buona politica della Lega, che agli annunci preferisce i fatti concreti. Specialmente quando da tutelare c’è il destino di migliaia di onesti cittadini”.