CORONAVIRUS – Oggi in Canavese 45 nuovi casi positivi; 4 comuni tornano free, 6 ad avere casi Covid

CORONAVIRUS – In Canavese oggi, giovedì 20 maggio, sono stati registrati 45 nuovi casi positivi e 88 in meno. I comuni che oggi hanno registrato un maggior numero di casi sono Lessolo (+5) e Busano (+3). Tornano Covid-free Andrate, Azeglio, Corio e Vidracco. Tornano a registrare casi: Baldissero Canavese (+1); Chialamberto (+1); Colleretto Castelnuovo (+3); Varisella (+1); Villanova Canavese (+1) e Viverone (+1). (La tabella con i dati comune per comune).

In Piemonte sono stati registrati 426 nuovi casi positivi con 18.522 tamponi effettuati e un tasso di positività del 2,3%. I decessi registrati oggi sono 10 di cui nessuno avvenuto in data odierna.

In Italia sono stati registrati 5.741 nuovi casi con 251.037 tamponi effettuati e un tasso di positività del 2,3%. Le vittime sono 164.