CORONAVIRUS – In Canavese 42 nuovi casi Covid; altri 4 comuni tornano covid-free

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 42 nuovi casi positivi e 117 in meno. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi oggi sono Caselle Torinese (+6); Coassolo Torinese (+5); Balangero, Mazzè, Settimo Torinese, Vauda Canavese (+3). Tornano covid-free Parella, Quassolo, Quincinetto e Vallo Torinese. (I dati comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 515 nuovi casi positivi con 20.203 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 2,5%. I decessi registrati oggi sono 14 di 3 avvenuti in data odierna.

In Italia i casi positivi sono 5.506 con 287.256 tamponi effettuati e un tasso di positività dell’1,9%. Le vittime sono sono 149.

I dati regione per regione: Lombardia 936; Veneto 333; Campania 634; Emilia Romagna 328; Piemonte 515; Lazio 466; Puglia 433; Toscana 341; Sicilia 603; Friuli Venezia Giulia 56; Liguria 85; Marche 130; Abruzzo 72; P.A.Bolzano 70; Calabria 228; Sardegna 69; Umbria 47; P.A.Trento 59; Basilicata 67; Molise 11; Valle d’Aosta 23.