CORONAVIRUS – Oggi 34 nuovi casi Covid positivi in Canavese e 1.026 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 34 nuovi casi positivi e 204 in meno. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi positivi sono Chivasso e Strambino (+4). Tornano Covid free Colleretto Castelnuovo e Canischio. (I dati comune per comune)

In Piemonte oggi sono stati registrati 1.026 nuovi casi positivi con 20.188 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 5,1%. I decessi registrati oggi sono 48 di cui 5 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 13.844 nuovi casi positivi con 350.034 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,9%. Le vittime sono 364.

I dati regione per regione: Lombardia 2.095; Veneto 1.094; Campania 1.881; Emilia Romagna 760; Piemonte 1.026; Lazio 1.161; Puglia 1.141; Toscana 936; Sicilia 1.288; Friuli Venezia Giulia 263; Liguria 266; Marche 388; P.A Bolzano 114; Abruzzo 163; Calabria 471; Umbria 108; Sardegna 303; P.A.Trento 120; Basilicata 173; Molise 47; Valle d’Aosta 46.