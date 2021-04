CORONAVIRUS – Oggi, sabato 17 aprile, 9 nuovi casi Covid in Canavese; 865 in Piemonte

CORONAVIRUS – Scendono i casi di contagio del Covid-19. Oggi, sabato 17 aprile, in Canavese sono stati registrati 9 nuovi casi positivi e 169 in meno. (Ecco i dati comune per comune)

In Piemonte oggi sono stati registrati 865 nuovi casi positivi con 23.456 tamponi effettuati e un tasso di positività pari al 3,7%. I decessi registrati oggi sono 25 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia oggi sono stati registrati 15.370 nuovi casi positivi con 331.734 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,6%.

I positivi di oggi regione per regione: Lombardia 2.546; Veneto 940; Campania 2.232; Emilia Romagna 1.076; Piemonte 865; Lazio 1.378; Puglia 1.525; Toscana 1.150; Sicilia 1.301; Friuli Venezia Giulia 155; Liguria 321; Marche 341; P.A.Bolzano 79; Abruzzo 180; Calabria 472; Umbria 114; Sardegna 320; P.A.Trento 88; Basilicata 216; Molise 33; Valle d’Aosta 38.