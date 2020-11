CORONAVIRUS – I dati dei positivi di oggi; Ronco Canavese non è più “covid-free”

CORONAVIRUS – In Canavese oggi sono stati registrati 89 nuovi casi positivi, per un totale di 7546 casi. Esce dalla categoria “Covid-free” anche Ronco Canavese che registra il primo caso in questa seconda ondata pandemica.

A registrare un numero maggiore di casi positivi oggi sono stati Rivarolo Canavese e Venaria che ne hanno registrati 7 ciascuno, posizionandosi il primo a 200 casi e la seconda a 529. Seguiti, come numero di positivi odierno, con 5 nuovi casi, da Salerano Canavese (12 totali), Torre Canavese (29), Feletto (25) e Castellamonte (195). 4 casi in più a Bosconero (55).

3 casi in più a Parella (era a zero e torna a 3), Strambino (79), Torrazza Piemonte (49) e Barbania (23); 2 casi in più a Romano Canavese (32), Scarmagno (13), Cafasse (64), Groscavallo (4), Monastero di Lanzo (7), San Giorgio Canavese (80), Rivara (36) e Cuorgnè (154).

Infine 1 caso in più a Piverone, San Raffele Cimena, Nomaglio, Montalenghe, Vestignè, Rondissone, Cascinette d’Ivrea, Colleretto Giacosa, Castagneto da Po, Borgomasino, Borgofranco d’Ivrea, Azeglio, Coassolo Torinese, Chialamberto, Mathi, San Gillio, San Ponso, Lusigliè, Frassinetto, Front, Canischio e Colleretto Castelnuovo. (Qui la tabella con tutti i dati comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 2.878 casi positivi a fronte di 21.540 tamponi effettuati (percentuale di incidenza 13,36%). I decessi registrati oggi sono 84 (7 avvenuti oggi).

In Italia, infine, sono stati registrati 25.853 nuovi casi positivi a fronte di 230.007 tamponi fatti (percentuale di incidenza 11,24%). I decessi sono stati 722.