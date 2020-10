CANAVESE – Covid: oggi 83 nuovi casi sul territorio per un totale di 512 casi attualmente positivi

CANAVESE – 83 nuovi casi positivi in Canavese registrati oggi, martedì 13 ottobre, per un totale di 512 casi sul territorio.

Registrato 1 caso in più a Barbania (2 in totale); Caluso (5); Caselle Torinese (16); Foglizzo (2); Front (2); Givoletto (8); Nole (8); Rivarolo Canavese (18); San Carlo Canavese (6); San Francesco al Campo (2); San Giorgio Canavese (6); San Maurizio Canavese (21); Venaria Reale (33).

2 casi in più a Balangero (8); Brandizzo (11); Castiglione Torinese (4); La Cassa (3); Varisella (7).

3 casi in più a: Gassino Torinese (8); Mappano (14); Robassomero (8); San Raffaele Cimena (9).

Leini ha registrato 4 casi in più (17 in totale); Grosso ne ha registrati 5 (9); Ciriè ne conta 7 (32); 8 casi in più a Borgaro Torinese (30); 11 a Volpiano (22 in totale) e infine 13 a Settimo Torinese (74).

Calano di uno Cavagnolo (1); Chiaverano (0) e Cuorgnè (9). Invariati gli altri comuni.

In Piemonte oggi sono stati registrati 585 nuovi casi positivi. Tre persone positive al Covid-19 sono decedute. 90 i guariti.

IL RIEPILOGO COMUNE PER COMUNE