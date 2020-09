CANAVESE – Covid: 16 nuovi casi in Canavese

CANAVESE – Secondo l’Unità di Crisi della Regione Piemonte, oggi sono stati registrati in Canavese 16 casi positivi al Covid-19 in più e 10 persone guarite.

Altri due comuni che erano covid.-free hanno registrato registrato un caso positivo; si tratta di Borgaro Torinese e Barbania.

Sale il numero dei contagi Castellamonte che registra due casi in più arrivando a 5; 1 caso in più ad Ivrea (5); uno a Mercenasco (2); uno a Rivarolo Canavese (14); 2 casi in più a Ciriè (7); 7 casi positivi in più registrati a Settimo Torinese che arriva a 19 in totale.

Due casi in meno a Caselle Torinese (4); un caso in meno a Chivasso (6); 2 in meno a Venaria Reale (6).

Ritornano ad essere “Covid-free”, Forno Canavese, Albiano d’Ivrea, Scarmagno, La Cassa e Burolo.

Situazione invariata a Bairo (1), Banchette (1), Brandizzo (2); Caluso (1); Cascinette d’Ivrea (1); Caselette (1); Chiaverano (1); Chivasso (7); Corio (1); Cuceglio (1); Cuorgnè (3); Favria (2); Gassino Torinese (1); Givoletto (1); Issiglio (1); Lanzo (1); Leini (3); Mappano (1); Montanaro (1); Nole (2); Robassomero (1); Rondissone (1); San carlo Canavese (3); San Colombano Belmonte (2); San Francesco al Campo (3); San Gillio (1); San Martino Canavese (1); San Maurizio Canavese (9); San Ponso (1); San Raffaele Cimena (2); Strambino (2); Traves (1); Vauda Canavese (1); Verolengo (1); Vische (1) e Volpiano (6).

In Piemonte sono stati registrati 98 casi positivi in più; nessun decesso; 49 guariti. Le persone in terapia intensiva sono 6 (come ieri) e i ricoverati 140.