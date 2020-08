COVID – Piemonte e Italia: contagi in salita; Canavese: aumenti a Venaria, e un contagio a Brandizzo e Romano

COVID – Tornano ad aumentare i contagi.

Mentre nella Regione Piemonte ieri, 15 agosto, sono stati registrati 47 nuovi casi positivi (15 dei quali risalenti al 13 agosto), e in Italia salgono a 629 (con maggiori incrementi in Veneto con 120 casi, Lombadia con 94 e Emilia Romagna con 71 casi) in Canavese si aggiungono un paio di comuni con un caso positivo e aumenti in un comune.

Un nuovo caso è stato infatti registrato in due comuni che erano arrivati a zero: Brandizzo e Romano Canavese. Venaria Reale è invece passata da 6 (del 14 agosto) a 9 casi positivi.

Stabili i comuni che registrano ancora qualche contagio: Borgaro Torinese (1); Caselle Torinese (2); Ciriè (4); Corio (1); Fiano (1); Forno Canavese (1); Grosso (1); Issiglio (1); Ivrea (3); Leini (1); Mazzè (1); Nole (1); San Carlo Canavese (2); San Gillio (1); San Martino Canavese (1); San Maurizio Canavese (9); Settimo Torinese (3); Traves (1); Verolengo (1) e Volpiano (1).

E si continua a raccomandare di rispettare le misure anti- covid per scongiurare un aumento più consistente dei casi, con conseguente inasprimento delle misure.