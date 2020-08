CANAVESE – Modalità di prenotazione degli elettrocardiogrammi presso gli Ospedali di Chivasso, Ciriè e Ivrea

CANAVESE – Per contribuire a contenere la diffusione del virus Sars-CoV-2, responsabile del Covid-19, e quindi per evitare assembramenti, a partire dallo scorso mese di maggio, sulla base delle disposizioni regionali, è stato necessario prevedere la prenotazione (a CUP o tramite numero telefonico dedicato dell’ambulatorio) degli elettrocardiogrammi (ECG) che nel periodo pre-covid si facevano ad accesso diretto.

Ora, da questa settimana, per gli elettrocardiogrammi (ECG) che si effettuano presso gli Ospedali di Chivasso, di Ciriè e di Ivrea, è possibile la prenotazione online e la prenotazione telefonica presso i relativi ambulatori.

Si accede alla prenotazione online: tramite l’app gratuita “TuttaSalute A.S.L. TO4”; tramite la sezione “Servizi online” della home page del sito internet www.aslto4.piemonte.it.

Per le prenotazioni telefoniche i riferimenti sono i seguenti: ECG Ospedale di Chivasso: tel. 011 9176432 da contattare in orario 13-14 (gli ECG si effettuano da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle 14.45); ECG Ospedale di Ciriè: tel. 011 9217341 da contattare in orario 13.30-15 (gli ECG si effettuano da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle 15); ECG Ospedale di Ivrea: tel. 0125 414856 da contattare in orario 11.30-12.30 (gli ECG si effettuano da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 12.15).

Gli ECG che si effettuano presso altre sedi ASL si prenotano a CUP (attraverso il CUP regionale, tramite il portale “La mia Salute” o l’app “CUP Piemonte” oppure al numero verde 800.000.500. Qualora sia indispensabile l’accesso agli sportelli CUP dell’ASL TO4, dal 3 agosto tale accesso deve essere stato prenotato al numero telefonico unico aziendale 011 9176012).

Sempre per evitare assembramenti, anche le visite cardiologiche di classe “B” (Breve), che nel periodo pre-covid si erogavano ad accesso diretto, sono già prenotabili a CUP.