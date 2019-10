TORINO – Il presidente della Regione, Alberto Cirio ha incontrato nel Palazzo della Giunta Regionale il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.

Nei giorni scorsi il Governatore del Piemonte gli aveva scritto per inviargli la documentazione sulla richiesta di autonomia del Piemonte, ora all’esame del Consiglio regionale, e per invitarlo a visitare il territorio.

“È stato un incontro positivo – sottolinea il presidente Cirio – Abbiamo consegnato al ministro Boccia il nuovo dossier del Piemonte sull’autonomia, approvato il 9 agosto dalla Giunta e adesso all’esame del Consiglio regionale. Il testo riprende e integra la proposta della precedente amministrazione e la potenzia, ampliando la nostra richiesta di autonomia differenziata a tutte le 23 materie previste dalla Costituzione.”

“Ho chiesto al Ministro – prosegue Cirio – la possibilità di incardinare formalmente il nostro percorso entro l’anno, per consentire al Piemonte di recuperare il ritardo avuto fino ad oggi. L’autonomia, insieme ai fondi europei e alla sburocratizzazione, è uno dei tre elementi determinanti per la nostra azione di governo. Il Ministro ci ha dato la propria disponibilità a valutare la richiesta e ci darà un riscontro nei prossimi giorni. Chiediamo si vada avanti al più presto e resta fondamentale per noi la necessità di muoverci in modo unitario con gli altri governatori, perché quella dell’autonomia è una partita fondamentale per tutte le Regioni”.