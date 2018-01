PIANCERRETO (AL) – Buona la prima!!! La Prima uscita dell’anno organizzata da Cammini DiVini con i camminatori del gruppo Nordic Walking Valcerrina e con la collaborazone del Circolo Piancerreto Equipe ha avuto grande successo, oltre 130 i partecipanti che domenica pomeriggio si sono recati nella frazione di Cerrina per partecipare a questa suggestiva escursione sulle colline del Monferrato.

Complice naturalmente la bella giornata soleggiata, un vero anticipo di primavera, che ha convinto anche gli indecisi a partecipare a questa escursione che partiva dal locale Circolo per poi scendere verso la Chiesa di San Rocco che era stata aperta per consentirne la visita. Si scendeva quindi tra i frutteti per fare una prima tappa alla fonte di acqua solforosa dove una targa di marmo ricorda il passaggio del Re Vittorio Emanuele III nel 1911, seconda tappa subito dopo agli stagni delle salamandre per poi risalire fino a Case Carisio da dove si iniziava a vedere uno splendido panorama sulle colline ed oltre, fino alla pianura vercellese.

Proseguendo si incrociava un tratto della Superga Crea che poi veniva abbandonato per salire sul Bricco di San Michele, da cui si poteva godere di una vista a 360° sul territorio circostante. Durante la breve sosta non poteva mancare tra l’altro un momento di appoggio alla candidatura di Casale 2020 Capitale della cultura auspicato da tutti i partecipanti provenienti anche da altre province del Piemonte. Dopo una breve discesa iniziava il percorso di ritorno che portava il gruppo verso Monte Croce dove si faceva tappa di fronte al monumento dedicato agli alpini eretto negli anni ’80 del secolo scorso.

Un ultimo tratto portava il gruppo quindi a Cascina Ramengo dove seguendo la Provinciale si ritornava al punto di partenza per approfittare di un caldo e dolce ristoro preparato dagli amici del Circolo Piancerreto Equipe.

I partecipanti hanno dimostrato di apprezzare particolarmente il percorso con le sue peculiarità, e la giornata limpida ha permesso di apprezzare al meglio tutti gli scorci che il territorio ci proponeva.

Prossimo appuntamento per gli appassionati domenica prossima 28 gennaio con la Camminata della Merla al Castello di Brusasco.