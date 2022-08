ALESSANDRIA – Spegnimento e bonifica del vasto incendio boschivo a Spigno Monferrato

ALESSANDRIA – Proseguono le operazioni di bonifica dell’incendio boschivo a Spigno Monferrato (AL), divampato ieri, venerdì 5 agosto 2022. Squadre di Alessandria, Cuneo e Torino a protezione delle abitazioni.

Elicottero del servizio regionale sta effettuando lanci sempre coordinati dai DOS. Se nelle prossime ore il vento non aumenterà la situazione rimarrà sotto controllo con possibilità di chiudere l’intervento. In questo momento le fiamme sono confinate a piccoli focolai e non si stanno espandendo. Un funzionario dei Vigili del Fuoco sul posto a dirigere le attività.