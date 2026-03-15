VENARIA REALE – Inaugurato il nuovo Piazzale Grande Torino (FOTO)

VENARIA REALE – Inaugurato ieri, sabato 14 marzo 2026, dove sorge l’impianto Don Mosso a Venaria Reale, il nuovo Piazzale Grande Torino. Dopo il taglio del nastro nello spazio dedicato alla memoria del Grande Torino, la cerimonia è proseguita in Sala Consigliare per un incontro di ricordi e testimonianze alla presenza delle vecchie glorie Rosario Rampanti e Natalino Fossati, insieme al rappresentante del Torino Football Club Piero Venera, al presidente regionale del CONI Stefano Mossino e della FIGC LND Piemonte Valle d’Aosta Mauro Foschia.

“Particolarmente emozionante il racconto di Ezio Dherin, classe 1939, – dichiara il Sindaco Fabio Giulivi – che tra le lacrime ha rivissuto quel 4 maggio 1949 e ricordato quando, da ragazzo, salì in bicicletta fino al Colle di Superga. Una testimonianza che racconta meglio di tante parole quanto quella squadra fosse diventata un simbolo per un intero Paese.

Guardando le foto dei giocatori del Grande Torino rivediamo le facce dei nostri nonni e dei nostri bisnonni: facce serie, segnate, scavate dalle sofferenze di un’Italia che usciva dalla guerra. Quegli uomini rappresentavano una speranza, un momento di riscatto per un Paese in ginocchio che stava tentando di rialzarsi verso la propria rinascita. Per questo il Grande Torino non è solo una squadra di calcio, ma un modello indelebile per il nostro Paese.”

“Se ancora oggi, ogni anno, migliaia di persone il 4 maggio, e non solo, salgono a Superga per rendere omaggio di fronte alla lapide, in questo rito laico collettivo, significa che il ricordo di quei campioni è incancellabile e continuerà per sempre. – Prosegue Giulivi – E quasi come nella tradizione, anche la pioggia di ieri ci ha accompagnato, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva. Del resto il 4 maggio, a Superga, piove quasi sempre. La presenza di tante famiglie e di tantissimi bambini è stata la dimostrazione più bella: questa memoria continua a vivere e a essere tramandata di generazione in generazione. Da ieri finalmente anche nella nostra città.”

(Foto dalla pagina FB del Sindaco Fabio Giulivi)